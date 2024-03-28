"Убейте людей за 500 тысяч": в РФ задержали 9-летнюю школьницу за "призывы к терроризму" (видео)

Во время допроса несовершеннолетняя рассказала, что от скуки решила написать незнакомцу, номер которого был сохранен на телефоне ее старшей сестры. В ответ девушке пришло сообщение с угрозой рассказать о ее действиях ФСБ.

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В городе Чадан Российской Федерации в отделение полиции доставили 9-летнюю школьницу за призывы к "терроризму". Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) по республике Тыва.

По информации журналистов издания "Комсомольская правда", в полицейский участок девушку вместе с ее родителями привезли в ходе оперативного-разыскных мероприятий сотрудники МВД и управления Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ).

Во время допроса несовершеннолетняя рассказала, что со скуки решила написать незнакомцу, номер которого был сохранен на телефоне ее старшей сестры.

Как пишут российские журналисты, абоненту было отправлено сообщение с предложением устроить "противоправные действия в обмен на вознаграждение". В МВД обнародовали скриншоты переписки школьницы, где она предлагает "убить людей за 500 тысяч рублей".

В ответ 9-летней девушке поступило сообщение с угрозой рассказать о ее действиях правоохранительным органам. Школьница испугалась, извинилась и попросила собеседника не делать этого.

"Простите, если обидела! Я сама ненавижу террористов", — говорится в сообщении ребенка.

Напомним, вечером 22 марта группа лиц ворвалась в здание "Крокус Сити" и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.

25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трех граждан, причастных к делу "Крокус". Два человека — обвиняемые, третий — подозреваемый. Всех арестовали до 22 мая. Среди арестованных — двое граждан РФ и один — имеет вид на временное пребывание.