"Голубой кит": в Италии создают беспилотную подводную лодку для Минобороны страны

В последнее время несколько западных стран начали или возобновили разработку крупных автономных беспилотных подводных лодок для военно-морских сил, к ним присоединилась и Италия.

Вместе с публикацией плана Министерства обороны Италии на 2023-2025 годы, поданного к утверждению в парламент страны, появились детали разработки беспилотной подводной лодки большой дальности для военных. Об этом сообщает сайт Naval News.

Согласно сопроводительной документации, представленной в парламент, программа строительства беспилотной субмарины сосредоточена на международном сотрудничестве Италии и Израиля по автономным возможностям дрона. Результатом является разработка решения "Итальянско-израильский голубой кит" (IIBW) на основе платформы BlueWhale (ELI-3325) израильской компанией Elta Systems с интеграцией полезных нагрузок и систем, разработанных итальянской промышленностью.

Беспилотная подводная лодка будет выполнять задачи, наблюдения, сбора данных в зонах прямого национального стратегического интереса, морской обороны, контроля подводных инфраструктур, таких как трубопроводы, кабели и морские платформы.

Международная кооперация базируется на меморандуме о сотрудничестве, подписанном в феврале 2022 года, который определяет рамки промышленной кооперации между привлеченными компаниями. Документ подписали Elta Systems и итальянские компании Elettronica, FAAM, CABI Cattaneo, BATS Italia и ICS Technologies. Согласно информации, предоставленной парламенту, CABI Cattaneo разработает интеграцию транспортного средства с надводными и подводными платформами, FAAM предоставит комплект литий-ионных батарей, а Elettronica, вероятно, предоставит системы радиоэлектронной борьбы разведки для лодки. ICS Technologies обеспечит интеграцию набора гидролокаторов, а BATS Italia — логистическую поддержку.

Сотрудничество касается совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью разработки дрона с равноправным вкладом израильской и итальянской компаний. Документы также отмечают, что пока не существует чисто национальных итальянских решений для выполнения требований ВМС Италии. Общая ориентировочная стоимость программы составляет 254,3 миллиона евро, из которых 6 миллионов уже выделено на первые два года программы общей продолжительностью 13 лет.

Как сообщается в документах, Генеральный штаб ВМС Италии запросил закупку новых платформ автоматических подводных платформ большой дальности с расширенными возможностями по модульности, выносливости и универсальности. Пакет нужных министерству средств состоит из трех автономных подводных аппаратов большого водоизмещения, дистанционной командной станции для них, систем и полезных нагрузок на борту, а также обучение операторов и технического персонала.

Создание больших беспилотных подводных аппаратов для военных становится тенденцией. Недавно сообщалось, что военно-морские силы США возобновили программу беспилотного подводного аппарата Snakehead, которая была приостановлена из-за нехватки финансирования в 2023 финансовом году.

Также ВМС Франции заказали большой подводный беспилотник OUDD, предназначенный для исследования новых технологий подводных дронов и безопасного управления ими. Впрочем, такие дроны смогут ставить или обезвреживать мины и нести торпеды.