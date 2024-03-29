"Российскую PlayStation", которую требовал Путин, нашли на AliExpress (фото)

Китайская мини-приставка с аналогичными характеристиками на маркетплейсе стоит 150 долларов вместо 500, за которые планируют продавать российскую PlaySpace.

Российская PlayStation, которую лидер РФ Владимир Путин приказал разработать до 15 июня, нашлась на маркетплейсе AliExpress. Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

Причем цена этой мини-приставки китайского происхождения с аналогичными техническими характеристиками, как у будущей российской PlaySpace, оказалась в три раза дешевле — всего чуть более 150 долларов. По данным газеты "Известия", цифры которой приводит The Moscow Times, студенты Донского государственного технического университета (ДГТУ) должны были "разработать" эту приставку за 47 тысяч рублей.

Фото: Из открытых источников

Как пишет издание, российская PlaySpace, построенная на базе процессора Intel Atom X5, должна быть оснащена 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти. Ее стоимость около 50 тысяч рублей.

На самом деле российский аналог PlaySpace подвергся серьезной критике экспертов. Вместе с тем разработка и запуск в производство этой игровой приставки входила в список поручений Путина еще с конца января 2024 года и отвечал за исполнение его премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", — говорится в поручении Путина.

Почему такое внимание Путина к онлайн-играм

Осенью 2023 года Путин поручил не только проверить информацию в видеоиграх на соответствие действующему российскому законодательству, но и перенести все онлайн-игры, популярные у россиян, на российские серверы и на домен .ru, а также заняться мониторингом финансовых операций в них.

Кроме того, те самые студенты-разработчики из ДГТУ занимаются так называемым симулятором семейной жизни, который, по их мнению, будет влиять на демографию. Эта видеоигра является аналогом игры SimCity, но без героев — представителей ЛГБТ-сообществ. Путину пообещали, что именно такие онлайн-игры станут воспитывать российскую молодежь в духе нравственных ценностей и патриотизма. Распространяться игра должна будет по модели free-to-play — бесплатная установка, но оплата контента.

Что касается рынка видеоигр в России, то оказалось, что после начала полномасштабной войны РФ в Украине отсюда ушли крупные производители консолей и видеоигр — Sony Interactive Entertainment, Microsoft и Nintendo и закрыли даже свои онлайн-магазины для российских покупателей. Вместе с тем в 2023 году рынок консолей в России вырос в 2 раза — до 23 миллиардов рублей, согласно данным издания "Коммерсантъ".

Напомним, что пациент с датчиком Neuralink играл в видеоигры силой мысли.

Также сообщалось, что по итогам расследования выяснилось, что кадры с применением лазерного оружия в Израиле взяли из видеоигры.