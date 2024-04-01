"Атакуют нонстоп": дроны загоняют ВСУ под землю, вместо них будут воевать роботы, — военный

Уже сейчас российские БПЛА круглосуточно атакуют технику и позиции Сил обороны, а через несколько месяцев оккупанты накопят их так много, что смогут охотиться даже за отдельными пехотинцами.

Россия стремительно наращивает производство небольших дронов-камикадзе и все чаще атакует ими Вооруженных сил Украины, из-за чего многим пехотинцам приходится прятаться под землей. В интервью для YouTube-канала украинский военный и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш") рассказал, как меняются технологии на поле боя и что украинцам необходимо сделать в ближайшие полгода, чтобы не потерять много людей.

Примерно год назад у россиян было мало FPV-дронов, поэтому они атаковали только очень дорогую технику Сил обороны Украины, например, танки или средства РЭБ. Но производство в России расширяется, сейчас БПЛА уже так много, их запускают по опорным пунктам ВСУ, где находятся бойцы. Такими темпами примерно через четыре-шесть месяцев их будет достаточно для того, чтобы охотиться за отдельными пехотинцами. В Украине ситуация зеркальная, она тоже увеличивает выпуск ударных летательных аппаратов.

"C такой динамикой насыщения фронтов FPV-дронами с двух сторон нам все больше и больше придется переносить боевые действия под землю, — предсказал Сергей Бескрестнов. — Сейчас на всех фронтах почти половину времени наши пехотинцы находятся под землей".

Военные прячутся, поскольку раньше FPV-дроны летали только днем, а с недавних пор запускаются и в темное время суток. Для этого квадрокоптеры оснащают камерами ночного видения, инфракрасными или тепловизорами.

"Теперь дроны атакуют нонстоп 24 на 7. Соответственно, когда таких дронов будет очень много, то риски возрастают. И у нас сейчас есть полгода для того, чтобы проработать стратегию, что мы с ними будем делать. У нашего противника будет такая же проблема"

Уже сейчас украинским военным нужно понимать, что больше времени придется проводить под землей. Во-первых, чтобы уберечь личный состав, следует запускать на поверхности наземных роботов. Во-вторых, ВСУ придется изменить тактику применения средств радиоэлектронной борьбы и защищать большие участки фронта, создавая радиочастотные помехи для работы БПЛА. В-третьих, необходимо оттеснять российские экипажи FPV-дронов, чтобы они не могли работать — такие технологии существуют.

Отдельно Сергей Бескрестнов призвал внедрить в украинской армии и раздать пехотинцам огнестрельное оружие, предназначенное специально против дронов. По его словам, коптер со взрывчаткой очень шумный, но быстрый, и его почти нереально сбить из обычной винтовки — нужно простое средство с несколькими стволами, заряженными сеткой или специальными боеприпасами, поскольку обычна охотничья дробь тут не подойдет.

Сергей Бескрестнов добавил, что оккупанты стабильно опережают украинцев по количеству FPV-дронов в три-пять раз, хотя цифра постоянно меняется. Все дело в том, что у России больше людей, денег и территории, кроме того она соседствует с Китаем, где закупает детали. Украина отстает по атакующей мощи БПЛА и никак не может сократить разрыв, поэтому в Минцифры делают ставку на роботизированные наземные платформы.

Накануне в России сообщили, что отправляют на фронт новые дроны-камикадзе "Брус-1". Как предполагают российские инженеры, БПЛА должны эффективно поражать тяжелую бронетехнику, артиллерию, блиндажи и опорные пункты.