Грозят танкам и артиллерии: ВС РФ отправили в Украину секретные FPV-дроны "Брус-1"

БПЛА будет оснащаться 2 кг полезной нагрузки и поражать цели с расстояния в 7 км.

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В РФ заявили, что FPV-дроны типа "Брус-1" будут отправлены на фронт в ближайшее время. Наименование компании-разработчика не разглашается, однако известны некоторые технические характеристики устройства, о которых сообщило информагентство ТАСС.

Издание пишет, что БПЛА будет использоваться для атак на блиндажи, опорные пункты, бронированною технику, такую как танки, бронетранспортеры и гаубицы.

Что качается технических характеристик беспилотника "Брус-1", то он способен нести полезную нагрузку весом максимум 2 кг, при этом высота его полета составляет до 1 км. Крейсерская скорость устройства — 60 км/ч. Поразить цель БПЛА может, находясь на расстоянии до 7 км.

В компании, которая производит беспилотники "Брус-1" (ее название не разглашается, — ред.), заявили, что первая партия составит до 2 тысяч экземпляров. Ее планируют отправить в зону боевых действий для оснащения ВС РФ до конца года. Поставки будут проходить двумя партиями: сначала будет доставлена 1 тысяча БПЛА "Брус-1", так как заказ на такое количество устройств уже поступил, а до конца 2024 года планируют доставить еще 1 тысячу аппаратов.

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Российские разработчики отметили, что их дроны "Брус-1" уже применяются на артемовском и авдеевском направлениях, а с начала полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины они поставили на вооружение оккупантам 3,5 тысячи таких БПЛА.

Ранее мы сообщали о том, что в России придумали новое средство борьбы с дронами ВСУ, атакующими корабли и аэродромы. Россияне придумали, как увеличить дальность работы своих FPV-дронов, чтобы поражать украинские. Новое оборудование хотят поставить на мачтах кораблей и на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов.

Также писали, что в России создают мобильные группы для борьбы с дронами. Мобильные группы оснастят зенитными установками ЗУ-23-2, которые будут крепиться на шасси грузовиков. Также на пикапы установят крупнокалиберные пулеметы, пишут российские СМИ.