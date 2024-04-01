В РФ придумали новое средство борьбы с дронами ВСУ, которые атакуют корабли и аэродромы

Россияне придумали, как увеличить дальность работы своих FPV-дронов, чтобы поражать украинские. Новое оборудование хотят поставить на мачтах кораблей и на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов.

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Российский Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) сообщил о новой разработке, — комплексе дальней цифровой связи для FPV-беспилотников, которые будут охранять военные объекты от атак со стороны Украины. Информацию передает агентство ТАСС.

Согласно заявлениям разработчиков, устройство под названием "Пик" способно увеличить дальность связи с FPV-дронами, что, автоматически, увеличивает дальность их полета. Инженеры акцентируют на том, что их задачей было обезопасить операторов БПЛА.

В ЦКБР рассказали, что комплекс "Пик" будет работать в паре с теми беспилотниками, которые патрулируют территории с находящимися на них различными объектами Министерства обороны РФ. В качестве примера были приведены военные аэродромы и боевые корабли ВМФ РФ, которые БПЛА должны будут защищать от дронов ВСУ.

Издание подчеркивает, что устройство способно значительно увеличить радиус действия FPV-дронов, однако не уточняет, каких именно показателей удалось добиться разработчикам. Также отмечается, что связь, которую обеспечит "Пик", будет весьма устойчивой. Однако некоторые подробности о продукте все-таки известны. Так, в материале говорится, что башня цифровой связи укомплектована бронированным 100-метровым кабелем. Настроить и управлять башней можно с земли. Оператор дрона получит возможность управлять БПЛА из укрытия.

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По задумке инженеров, башни связи "Пик" установят на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов и мачтах кораблей. Это, по их мнению, обеспечит ту самую устойчивую связь, а также даст возможность оператору FPV-беспилотника патрулировать территорию вокруг корабля, внутри аэродрома и т.д.

Ранее мы сообщали о том, что ВС РФ расставляют коварные ловушки для украинских боевых дронов "Баба Яга". Российские военные в Украине нашли несколько способов, как защищаться от атак беспилотников ВСУ. Они создают фальшивые цели, из-за которых украинцы теряют не только дешевые "камикадзе", но и дорогие бомбардировщики.

Также писали, что почти неповрежденный "Шахед" нашли на поле в Украине. Похоже, что незначительные повреждения дрон получил во время приземления, о чем свидетельствует длинный след на земле. Он относится к серии "Ы", которую изготавливают в России.