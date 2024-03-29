Учатся у украинцев: в России создают мобильные группы для борьбы с дронами, — росСМИ

Мобильные группы оснастят зенитными установками ЗУ-23-2, которые будут крепиться на шасси грузовиков. Также на пикапы установят крупнокалиберные пулеметы, пишут российские СМИ.

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Россияне формируют мобильные группы для борьбы с украинскими беспилотниками. В составе нескольких российских общевойсковых армий, в Воздушно-космических силах и в силах ПВО продолжается соответствующая работа. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает российское издание "Известия".

Мобильные группы будут образовывать автоматические пушки ЗУ-23-2, которые будут установлены на шасси грузовиков, а также пикапы, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, в состав новых подразделений войдут средства радиоэлектронной борьбы и машины-постановки дымовых завес, которые скроют объект от средств обнаружения.

Российские СМИ пишут, что если в боекомплект зенитно-пушечных установок будут входить разрывные боеприпасы, поэтому эффективность у них будет достаточно высокой.

Заметим, что в Украине мобильные группы активно борются с вражескими "шахедами". Они оснащены зенитной установкой и крупнокалиберными пулеметами различных модификаций.

Напомним, 25 марта 11 ударных беспилотников атаковали Ростовскую область. На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, в результате которого пришлось временно вывести из эксплуатации два энергоблока.

29 марта в партизанском движении "Атеш" сообщили, что на российских нефтеперерабатывающих заводах закупают средства радиоэлектронной борьбы, чтобы избежать ударов беспилотников.