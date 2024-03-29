Вчаться у українців: у Росії створюють мобільні групи для боротьби з дронами, — росЗМІ

Мобільні групи оснастять зенітними установками ЗУ-23-2, які кріпитимуться на шасі вантажівок. Також на пікапи встановлять великокаліберні кулемети, пишуть російські ЗМІ.

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Росіяни формують мобільні групи для боротьби з українськими безпілотниками. У складі кількох російських загальновійськових армій, у Повітряно-космічних силах та в силах ППО триває відповідна робота. Про це з посиланням на джерела у військовому відомстві повідомляє російське видання "Известия".

Мобільні групи утворюватимуть автоматичні гармати ЗУ-23-2, які будуть встановлені на шасі вантажівок, а також пікапи, оснащені великокаліберними кулеметами. Крім того, до складу нових підрозділів увійдуть засоби радіоелектронної боротьби та машини-постановки димових завіс, які приховають об'єкт від засобів виявлення.

Російські ЗМІ пишуть, що якщо до боєкомплекту зенітно-гарматних установок входитимуть розривні боєприпаси, тому ефективність у них буде досить високою.

Зауважимо, що в Україні мобільні групи активно борються з ворожими "шахедами". Вони оснащені зенітною установкою та великокаліберними кулеметами різних модифікацій.

Нагадаємо, 25 березня 11 ударних безпілотників атакували Ростовську область. На Новочеркаській ДРЕС сталася пожежа, в результаті якої довелось тимчасово вивести з експлуатації два енергоблоки.

29 березня у партизанському русі "Атеш" повідомили, що на російських нафтопереробних заводах закуповують засоби радіоелектронної боротьби, аби уникнути ударів безпілотників.