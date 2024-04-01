"Авдеевская резня": российские оккупанты напуганы новым боеприпасом дронов ВСУ (фото)

Россияне рассказывают "страшилки", будто эти боеприпасы разлетаются на кольца и режут их. Но вероятнее всего они просто разлетаются на обломки.

Российские оккупанты на Авдеевском направлении заметили новые боеприпасы украинских дронов-камикадзе, которые, по их словам, способны разрезать человека на части. Об этом рассказали в Telegram-канале Pravda Gerashchenko со ссылкой на неназванные российские источники.

На приведенных фото можно увидеть цилиндрический боеприпас, который состоит из зазубренных колец на белом стержне, скрепленный с трех сторон. Вероятно, кольца при взрыве распадаются на отдельные обломки.

Российский Telegram-канал "Разработчик БПЛА" впоследствии тоже рассказал об этой боевой части дронов ВСУ. По его словам, она раньше использовалась с обычными FPV-дронами, а сейчас их сбрасывает более крупный украинский беспилотник "Баба Яга". Взрыв инициирует граната внутри БЧ.

Россияне сообщают, что кольца не ломаются при взрыве, а разлетаются целыми и вызывают тяжелые увечья. Автор канала называет такое оружие эффективным, однако считает, что БЧ не работает как дисковая пила, а полностью разлетается на осколки.

Боеприпас в разобранном состоянии Фото: Telegram

На самом деле боеприпасы не такие уж новые и были замечены российскими оккупантами еще в ноябре прошлого года. Вероятно, сейчас бурную реакцию россиян они вызвали из-за смены места или средства применения. Тогда дрон с подобным боеприпасом использовали как ловушку. Беспилотник падал и "притворялся мертвым". Когда к нему приближались и пытались зацепить он взрывался. По словам оккупантов, это происходило при имеющемся канале видеосвязи, то есть по команде оператора.

Эта тактика признана россиянами действенной. Беспилотник в неподвижном состоянии тратит гораздо меньше энергии и ведет видеонаблюдение. Из-за того, что маршрут дрона к цели в случае ее обнаружения очень короткий, противник не успевает заметить дрон и сориентироваться.

"Простой пример — имеем 5 Вт передатчик. Закон радио — сколько в эфир, столько и в тепло. то есть потребление 10 Вт. Предположим, АКБ дрона на 24 В и 5 А/ч. Ток потребления передатчика = 10 Вт / 24 В = 0,42 А. Время работы от полного аккумулятора = 5 А/ч/0,42 А = 12,2 часа", — отмечает автор.

В таком режиме, даже с учетом затрат на полет, дрон может вести видеонаблюдение несколько часов. Если же наблюдения нет и работает только режим подрыва, дрон, по словам автора, может ждать месяцы. Но, похоже, сейчас эти боеприпасы ВСУ используют более активным образом.

Недавно сообщалось, что украинский производитель дронов-камикадзе "Дикие шершни" комплектует собственные беспилотники различными видами боевых частей производства другой украинской компании, Shock Wave Dynamics (SWD). Компания производит так называемые "холодные" боеприпасы, которые поставляются без детонатора и взрывчатки. Они предназначены для снаряжения дронов в полевых условиях военными инженерами. Чтобы повысить коэффициент полезного действия боеприпаса, в SWD изменили его форму и расположение. В результате при взрыве образуется менее плотное, но более эффективное осколочное поле благодаря расширению сектора поражения и уменьшению неохваченных зон. В результате обломки разлетаются горизонтальнее, меньше их уходит в воздух или в землю.