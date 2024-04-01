Зеленский три часа говорил с военными и чиновниками о дронах: детали (фото)

Во время совещания власти Украины приняли ряд решений по упрощению процедуры закупок, наращиванию производства снарядов для дронов и обучению операторов БпЛА. Кроме того, глава государства сообщил о тестировании и построении комплексной системы РЭБ.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел более трехчасовое совещание, обсуждая с военным и политическим руководством государства обеспечение Вооруженных сил Украины дронами. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщиками, разведчиками, а также по дальнобойным дронам для особых задач", — написал Зеленский.

Он уточнил, что потребности фронта постоянно меняются, поэтому украинским производителям нужно вовремя реагировать на них и обеспечить гибкость оборонно-промышленного комплекса.

По словам главы украинского государства, во время встречи приняли ряд решений по упрощению процедуры закупок, импорта комплектующих, наращиванию производства снарядов для дронов и обучения операторов.

Также коснулись проекта построения комплексной системы управления средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от российских беспилотников.

"Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", — отметил Зеленский.

Совещание по дронам с Владимиром Зеленским Совещание по дронам с Владимиром Зеленским Совещание по дронам с Владимиром Зеленским

Напомним, 1 апреля командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк сообщил, сколько вражеских дронов и БпЛА уничтожили системы противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины за март 2024 года.

В этот же день министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что за последнюю неделю марта подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили более полусотни артиллерийских систем врага, 13 танков и 2 российских "Града".