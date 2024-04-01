Зеленський три години говорив з військовими та урядовцями про дрони: деталі (фото)

Під час наради влада України ухвалила низку рішень щодо спрощення процедури закупівель, нарощування виробництва снарядів для дронів та навчання операторів БпЛА. Крім того, глава держави повідомив про тестування та побудову комплексної системи РЕБ.

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Президент України Володимир Зеленський провів понад тригодинну нараду, обговорюючи з військовим та політичним керівництвом держави забезпечення Збройних сил України дронами. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

"Разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну, максимально конкретну нараду щодо дронів. Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань", — написав Зеленський.

Він уточнив, що потреби фронту постійно змінюються, тому українським виробникам потрібно вчасно реагувати на них та забезпечити гнучкість оборонно-промислового комплексу.

За словами глави української держави, під час зустрічі ухвалили низку рішень щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.

Також торкнулись проєкту побудови комплексної системи керування засобами радіоелектронної боротьби для захисту від російських безпілотників.

"Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проєкту на весь фронт", — зазначив Зеленський.

Нарада по дронам з Володимиром Зеленським Нарада по дронам з Володимиром Зеленським Нарада по дронам з Володимиром Зеленським

Нагадаємо, 1 квітня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк повідомив, скільки ворожих дронів та БпЛА знищили системи протиповітряної оборони Сухопутних військ України за березень 2024 року.

В цей же день міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що за останній тиждень березня підрозділи Національної гвардії України знищили понад пів сотні артилерійських систем ворога, 13 танків та 2 російські "Гради".