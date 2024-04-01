13 танков, "БУК" и "Грады": что бойцы Нацгвардии уничтожили в последнюю неделю марта

По словам Игоря Клименко, бойцы Нацгвардии заранее выявляют попытки штурмовать украинские позиции и уничтожают российских оккупантов и их технику еще на подходе.

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За последнюю неделю марта подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили более полусотни артиллерийских систем врага, 13 танков и 2 российских "Града". Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В течение прошлой недели гвардейцы минусовали: 58 артиллерийских систем, 44 единицы автомобильной техники, 37 единиц бронированной техники, 13 танков, 11 блиндажей противник, 8 складов боекомплекта, 6 средств РЭБ. Кроме того, уничтожены вражеские ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "БУК-М1", а также 2 единицы РСЗО "Град", — написал Клименко.

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Он уточнил, что бойцы Национальной гвардии Украины удерживают позиции, несмотря на попытки врага прорваться, а также заранее выявляют попытки штурмов оккупантов и уничтожают их на подходе.

Уничтоженная бойцами Нацгвардии вражеская техника в последнюю неделю марта Фото: Ігор Клименко/Telegram

Напомним, 1 апреля командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк рассказал, что системы противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины обезвредили 326 вражеских БпЛА. Из них наибольшее количество составляют дроны-камикадзе иранского производства "Shahed".

В этот же день российское медиа ASTRA сообщила, что российская авиация сбросила еще две авиационные бомбы весом по 500 килограммов с фугасной боеголовкой в Белгородской области.