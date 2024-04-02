В России готовятся запускать дроны с самолетов: запатентовали новую технологию (фото)

БПЛА планируют оснастить камерами, работающими в инфракрасном диапазоне длин волн, а также ИИ-системой для "самостоятельной" атаки целей.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, Россия) получила патент на беспилотный летательный аппарат, который будет запускаться с самолета. Устройство якобы сможет автономно принимать решение, наносить ли удар по цели, без помощи оператора, передает телеграм-канал "Беспилот".

Согласно патентной документации, к фюзеляжу самолета нужно будет прикрепить специальную подвеску для беспилотника. Запуск будет осуществляться на некотором расстоянии от линии фронта, после чего дрон и самолет будут поддерживать связь друг с другом. Кроме того, дрон оснастят каким-либо из видов зарядов: фугасным, осколочно-фугасным, кумулятивным, осколочно-фугасным зажигательным.

По задумке разработчиков, БПЛА сможет управлять оператор, однако устройство будет располагать функцией "самостоятельной" атаки в том случае, если верно определит цель. Аппарат заблаговременно запрограммируют таким образом, чтобы он смог отличать различные объекты, анализировать их характеристики. Как только дрон идентифицирует объект подходящий под параметры той или иной цели, он его атакует.

В документе указывается, что устройство получит оптическую систему, которая будет состоять из камер, функционирующих в видимом диапазоне длин волн и в инфракрасном диапазоне. Судя по иллюстрациям, БПЛА предлагают запускать подобно ракетам с помощью российских военных истребителей Су-57.

Технический рисунок: запуск дрона ВС РФ с самолета Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Работать оптическая система будет благодаря интеллектуальной системе поиска и наведения, а та, в свою очередь, будет функционировать на базе искусственного интеллекта. Работая ближнем и дальнем инфракрасном диапазонах, камеры позволят дрону идентифицировать цели не только в светлое, но и в темное время суток и при любой погоде.

Информация, полученная от разведчиков, будет передаваться устройству как с наземного, так и с воздушного командного пункта. Дрон же будет отправлять на пункт данные телеметрии, свою локацию, видео цели перед атакой.

Пока не ясно, есть ли у российских инженеров уже какие наработки по данному проекту, или это просто запатентованная идея. Технические характеристики беспилотника не сообщаются.

Ранее мы писали о том, что дрон Talon-A, запущенный с самолета, развил скорость, близкую к гиперзвуковой, но не приземлился, а упал в Тихий океан.

Также сообщали, что ВСУ атакуют Россию дронами с ИИ. Украинские дроны фактически научились определять географию и цель, к которой они направляются, без связи со спутниками. Источники журналистов утверждают, что все атаки БПЛА заранее согласовывают с союзниками.