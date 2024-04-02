Смартфон проработает больше 5 лет: неочевидный способ продлить срок службы аккумулятора

Распространенная ошибка убивает аккумулятор смартфонов, но есть способ ее избежать.

Пользователь смартфона Samsung поделился в соцсети Reddit советами по экономии заряда батареи. По его словам, рекомендации подходят тем, кто хочет использовать устройство и не покупать новое больше пяти лет, передает Тhe Sun.

В своем посте на Reddit пользователь под ником AsketRS22 дал советы, которые помогут продлить срок службы батареи смартфона без особых усилий.

Рекомендации пользователям старых смартфонов:

заряжайте батарею только до 80%, чтобы увеличить срок службы;

используйте свой телефон только по мере необходимости;

по возможности избегайте быстрой зарядки;

не пользуйтесь смартфоном во время зарядки;

избегайте поддержания уровня заряда батареи ниже 20-15%.

"Все эти советы основаны на множестве разных мнений, которые я прочитал на форумах, видел в видеороликах, на сайтах и, конечно же, на Reddit, а также на моем личном опыте использования одного и того же телефона в течение длительного времени", — поделился пользователь.

AsketRS22 акцентировал, что наиболее оптимальный способ продлить срок службы аккумулятора — избегать его перегрева, к которому может привести быстрая зарядка. Также не оставляйте его на зарядке на всю ночь.

Еще одна рекомендация — не использовать сторонние зарядные устройства, а только фирменные, которые идут в комплекте со смартфоном.

Пользователь AsketRS22 заметил, что, возможно, далеко не всем нужны эти советы, так как многие люди меняют смартфоны каждые 2-3 года.

Почему аккумуляторы со временем портятся

Большинство гаджетов работают на литий-ионных батареях. Со временем количество заряда, которое может удерживать аккумулятор этого типа, становится меньше. Это означает, что вам нужно чаще заряжать свое устройство, поскольку оно держит меньше заряда.

Батареи имеют два электродных элемента — катод и анод. Чтобы зарядить батарею, ионы внутри батареи перемещаются от катода к аноду, а когда вы используете батарею, ионы движутся в обратном направлении. Этот процесс изнашивает структуру анода, снижая его способность правильно функционировать, но в процессе зарядки на катоде также образуется своего рода налет. По мере роста этого налета аккумулятор принимает меньше заряда. Подсчитано, что от 500 до 1000 полных циклов зарядки снижают максимальную емкость аккумулятора примерно на 20%.

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