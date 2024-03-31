Восстановить невозможно: лазер уничтожил камеру iPhone, как уберечь смартфон (видео)

Sony, которая производит камеры для iPhone, предупреждала пользователей о том, что лазеры опасны для видеодатчиков.

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Камера iPhone 14 Pro полностью вышла из строя после того, как владелец смартфона из Великобритании посетил вечеринку, где использовались лазеры. Об этом случае стало известно сайту PetaPixel.

Мужчина из Великобритании заметил, что с его камерой что-то не так после того, как посетил клубную вечеринку. Изображение буквально распадаться на зернистость и цвета. Сначала он подумал, что причиной может быть просто сбой в приложении камеры, поэтому перезапустил приложение, но это не помогло. Потом он скачал альтернативное приложение для камеры и попытался перезагрузить телефон, но и это не помогло.

"Я понял, что это определенно проблема с самой камерой, вызванная лазерами, которые использовал диджей на той вечеринке", — прокомментировал он изданию.

Ущерб оказался необратимым — парню пришлось купить новый iPhone. Он рассказал, что мог бы купить бывший в употреблении оригинальный модуль камеры примерно за 50 фунтов стерлингов, но из-за программных блокировок Apple на телефоне будут отображаться сообщения об ошибках, и избавиться от них будет невозможно.

Британец пытается продать iPhone 14 Pro с неисправной камерой, однако пока сделать это ему не удалось, несмотря на то, что многие пользователи соцсетей пишут комплименты относительно того, какие фото теперь получается сделать.

Фото на испорченную лазерами камеру iPhone 14 Pro Фото: petapixel

В 2021 году компания Sony, поставляющая датчики камер для Apple, официально опубликовала на своем веб-сайте предупреждение, в котором говорилось, что она признает, что лазеры могут повредить датчики изображения ее камер.

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"Не подвергайте объектив воздействию таких лучей, как лазерные. Это может привести к повреждению датчика изображения и выходу камеры из строя, — говорится в предупреждении, опубликованном в июле 2021 года. — Примечание: как на открытом воздухе, так и в помещении, где имеется лазерный дисплей, вероятность прямого или косвенного (отскок лазерного луча от отражающего объекта) повреждения CMOS-сенсора камеры очень высока".

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