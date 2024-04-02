Украинский комплекс радиоэлектронной разведки найдет все дроны в радиусе 15-30 км (видео)

Средство РЕР украинского производства найдет все дроны на всех частотах даже в ближнем тылу врага. Из-за пассивного способа работы он незаметен для вражеских радаров.

Украинская компания "Квертус" представила комплекс радиоэлектронной разведки "Квертус MS Azimuth". Об этом компания сообщает в социальной сети Facebook.

В "Квертус" заявляют, что протестировали эти комплексы вблизи линии фронта. В таких условиях система смогла уверенно пеленговать все дроны на стороне российских оккупантов на 20 км. Благодаря мощности комплекса во время испытаний их участники наблюдали ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты) вражеских дронов без задержек в реальном времени.

"День выдался солнечный, поэтому в воздухе постоянно что-то летало. Иногда было до 7 бортов одновременно. Согласно обнаруженным маскам сигналов мы наблюдали за такими БПЛА, как Zala, Supercam, Orlan и ETC. ... По результатам работы была обнаружена вражеская РЛС, а через час в той стороне прозвучало несколько взрывов и поднялся черный столб дыма", — рассказали в компании о практическом результате тестов.

Характеристики "Квертус MS Azimuth"

диапазон пеленга — 30-6000 МГц;

мгновенная ширина полосы — 200 МГц;

скорость сканирования — 549 ГГц/с;

погрешность пеленга — до 5° (СКВ);

время развертывания — 15-18 минут;

сеть — Ethernet;

питание — аккумулятор 12 В;

масса — 25 кг.

"Мы видим на этом средстве все что в воздухе на этих частотах, а также будем видеть все на земле, включая пульты, которые управляют этими дронами. Это позволит нашим бойцам умело попадать не только в дроны, которые летают, но и в тех, кто их запускает. Частоту 5800 МГц мы увидим на 15 км, 2400 МГц — на расстоянии 21,5 км, все, что ниже 1500 МГц — в 30 км. То есть любой коммерческий дрон или дрон-сброс, Mavic — что угодно, что излучает мы будем видеть на расстоянии от 15 до 30 км", — отмечает представитель компании.

Система имеет автоматизированное рабочее место оператора, автоматически обнаруживает цели и полуавтоматически обнаруживает неисправности (до уровня модуля) Средство РЭР "Квертус MS Azimuth" является пассивным, что очень важно для использования на линии разграничения — он будет невидимыми для других систем РЭР. Его надо только хорошо замаскировать и защитить по месту расположения.

Напомним, недавно вышла новая система радиоэлектронной борьбы Kvertus AD Kraken Counter FPV, которая работает в нескольких актуальных диапазонах частот. Она работает на нужных военным частотах 420-1050 в четырех диапазонах. Существует два варианта устройства: с антеннами мощностью 30 или 50 Вт на каждый из диапазонов. Более мощное средство называется "Квертус AD Kraken Counter FPV М50". Компания также анонсировала еще одно новое средство из серии, которое появится вскоре и будет работать на других частотах. Представитель Kvertus рассказал в комментариях, что практические испытания подтверждают возможность устройства включать сразу все частоты.

Также Kvertus недавно создали новое портативное устройство РЭБ Ad Counter FPV Backpack+, которое помещается в ранец. Новый РЭБ-рюкзак предназначен для борьбы против FPV на нестандартных частотах вблизи отметки 900 МГц включительно. По словам производителя, рюкзак защищает от большинства FPV (по данным с линии боевого соприкосновения, более чем в 90% случаев). Из-за высокой мощности в 50 Вт двух модулей с его применением могут возникнуть определенные вопросы к состоянию здоровья.