Удержать единорога. Как достигают успеха технологические компании с миллиардной капитализацией

Фото: Getty Images, Grammarly via Facebook

На Хэллоуин в этом году в Силиконовой долине многие дамы предпочли не рядиться в поднадоевших ведьм и вампиресс, а появились на тематических вечеринках в образе одетой в чёрную водолазку взлохмаченной блондинки с фанатичным взглядом, сжимающей между ладонями прозрачную капсулу с красной жидкостью. Местные магазины одежды с популярностью этого инфернального образа связали повышенный спрос на чёрные водолазки, которые в последнюю декаду октября попросту разметали с полок.

Подобный предмет гардероба популярен среди айтишников вне зависимости от приближения Хэллоуина. Неизменный чёрный свитер с потёртыми джинсами некогда был своеобразной визитной карточкой Стива Джобса, основателя компании Apple. Гардероб миллиардера состоял из сотни таких однотипных водолазок. Затем эту фишку у кумира позаимствовала Элизабет Холмс, основательница скандального стартапа Theranos. Это в её образе сегодня пугают людей на Хэллоуин в Силиконовой долине. Однако в 2015 году основанную Элизабет Холмс биотехнологическую компанию оценивали в $9 млрд, а её фанатично преданного делу фаундера называли Стивом Джобсом в юбке.

История Theranos — пожалуй, самый ужасающий пример краха быстро взлетевшего высокотехнологичного стартапа. Его основательница Элизабет Холмс под разработку и внедрение устройства для проведения быстрого анализа крови с целью диагностики различных заболеваний привлекла около $400 млн инвестиций. Однако, как оказалось, за красивыми презентациями скрывался сырой продукт, который в итоге так и не удалось реализовать технически. Сегодня Theranos закрыт, сотрудники распущены, а саму Элизабет Холмс обвиняют в мошенничестве.

К счастью, история Theranos — скорее исключение из правил. Стартапы, достигшие статуса единорога, то есть миллиардной капитализации активов, обваливаются не так уж часто. Скорее они страдают от болезней роста и теряют в цене. Ведь успех зачастую — не только заветное достижение цели, но и тяжёлое испытание.

Следы невиданных зверей

Государства сегодня меряются между собой не только объёмом ВВП, но и числом компаний-единорогов с соответствующими корнями. "Количество единорогов в той или иной локальной tech-экосистеме — удобный показатель, говорящий об экосистеме в целом, — объясняет Виктория Тигипко, основательница и управляющий партнёр венчурного фонда TA Ventures. — Поэтому обсуждение первых украинских единорогов для участников нашей экосистемы имеет вполне оправданный сакральный смысл".

По данным исследовательской компании CB Insights, больше всего единорогов на сегодня "водится" в США и Китае — более 200 и 100 компаний соответственно. Это вполне соответствует имиджу этих государств как технологических гигантов. Показатели большинства других стран куда скромнее. Например, в Германии единорогов 11, в "стране стартапов" Израиле — 6, в высокотехнологичной Японии — 3.

Упоминания Украины в списке из 413 компаний-единорогов, который составляет CB Insights, найти не удалось. Однако там есть компании с украинскими корнями, зарегистрированные в США: основанная в 2011 году харьковчанином Дмитрием Запорожцем платформа для разработчиков программного кода GitLab и стартап киевлян Алексея Шевченко и Максима Литвина — сервис проверки английской орфографии Grammarly. Их капитализацию оценивают в $2,8 млрд и $1 млрд соответственно.

В списке CB Insights также можно найти ассоциируемую с Украиной, но зарегистрированную в Нидерландах компанию Bitfury. Этого разработчика решений для работы с блокчейном оценивают в $1 млрд.

Кроме названных выше GitLab, Grammarly и Bitfury в качестве единорогов или приближающихся к этому статусу эксперты часто называют создателя десятков приложений для стран Азии и Африки — компанию Genesis, платформу для менеджеров по продажам People.ai, разработчика решений для безопасности дома Ring Ukraine, аутсорсинговые компании SoftServe и Ciklum, а также крупнейший в Украине интернет-магазин Rozetka.ua.

"Вряд ли все эти компании можно назвать украинскими единорогами, — говорит Константин Карпушин, руководитель направления инновационного развития и внедрения новых технологий KPMG в Украине и СНГ. — Хотя основатели некоторых из них — и резиденты Украины, у компаний также могут быть зарубежные соучредители и интернациональный менеджмент". Как отмечает Карпушин, Ring Ukraine — изначально американский стартап с расположенным в Украине R&D-центром и мощным человеческим капиталом. Bitfury же, хоть и имеет в Киеве офис и R&D-центр, основана не украинцем, а уроженцем Латвии.

"Два единорога — слишком мало для такой крутой IT-страны, как Украина, где работают почти 200 тыс. айтишников. Даже в маленькой Эстонии с населением в 1,3 млн человек, из которых всего 10 тыс. IT-специалистов, есть уже четыре единорога, — говорит Яника Мерило, советница министра цифровой трансформации. — Но я надеюсь, что в Украине кроме аутсорсинговых фирм будут появляться успешные стартапы и продуктовые компании, для чего надо сознательно создавать и развивать экосистему".

Медные трубы. GitLab и Gram-marly достигли знакового статуса первых украинских единорогов благодаря международной команде соучредителей

Испытание успехом

GitLab и Grammarly, по мнению Ольги Афанасьевой, исполнительного директора Украинской ассоциации венчурного бизнеса, достигли знакового статуса первых украинских единорогов благодаря международной команде соучредителей, присоединению на определённом витке развития иностранных коллег к команде сооснователей. "Секрет их успешности в том, что это сервисные компании, которые решают повторяемую проблему широкого круга потребителей из разных уголков мира. Отсюда возможность быстрого масштабирования и восприятие их в качестве глобальных игроков", — заключает Юрий Корнага, глава львовского офиса Axon Partners. Также примечательно, что GitLab, несмотря на оценку в $2,8 млрд, продолжает привлекать удалённых сотрудников со всего мира, так и не обзаведясь офисом в классическом представлении.

Получение статуса единорога само по себе не накладывает отпечаток на операционную деятельность компании. Тем не менее на этом этапе у стартапов появляются как более широкие возможности, так и новые вызовы. Так, после публичного объявления о достижении этого статуса к компании заметно повышается внимание публики. Стартап становится широко известным и обсуждаемым в СМИ, соответственно его победы и поражения приобретают более широкий резонанс.

"У компании появляется возможность играть в высшей лиге: поднимать инвестиции у фондов, к которым нельзя попасть на ранних стадиях развития, строить глобальный маркетинг, привлекать лучших специалистов рынка, покупать нужные технологии и даже порой поглощать конкурентов", — говорит Юрий Корнага. Это даёт единорогам возможность расти на тысячи процентов в год.

По мнению Яники Мерило, главная задача для компаний на этом этапе как раз и состоит в том, чтобы справиться с быстрым ростом и научиться реально им управлять. "В стадии hyper growth [гиперроста] появляется много сложных задач для менеджмента. В их числе — управление компанией, которая за пару лет может расширить присутствие с одной-двух до 20–30 стран в разных временных зонах, в каждой из которых будут свои проблемы", — поясняет Мерило. То есть на стадии hyper growth темпы и вызовы становятся совсем другими.

Однако в погоне за масштабированием нельзя упускать из виду главную для любого бизнеса цель: получение прибыли. "Самая распространённая причина неудач единорогов — проблемы с выходом на прибыльность. Первые несколько лет стартапы преимущественно уделяют внимание росту, и если он замедляется, а прибыли всё нет, оценка может быстро упасть", — продолжает Виктория Тигипко. Для компании это может стать своеобразным испытанием на прочность и стимулом к поиску новых решений.

В 2015 году основанную Элизабет Холмс биотехнологическую компанию оценивали в $9 млрд

Не попасть в историю

Случай с Theranos, о котором шла речь в начале статьи, получил ещё более широкий резонанс, благодаря документальному фильму "Изобретательница: жажда крови в Силиконовой долине". Главной героиней ленты, снятой в 2019 году каналом HBO, как раз и была Элизабет Холмс.

Также недавно стало известно, что для канала Showtime вскоре собираются снять мини-сериал об одном из самых известных единорогов — Uber. Снимут сериал на основе вышедшей в 2019 году книги Super Pumped: The Battle for Uber авторства журналиста New York Times Майка Айзека, где он рассказывает о том, как в середине 2017-го сооснователю Uber Трэвису Каланику пришлось покинуть компанию из-за череды скандалов. На посту гендиректора его сменила Дара Хосровшахи, которой пришлось менять корпоративную культуру фирмы. По всей видимости, сериал станет увлекательным и поучительным для многих стартаперов.

Будут ли снимать сериал о другом единороге — сети коворкингов WeWork, — пока неизвестно. Однако её основатель Адам Нойманн также был вынужден покинуть пост гендиректора компании в сентябре 2019 года на фоне скандалов и потери доверия инвесторов.

"Ветреное отношение к этической и юридической составляющим деятельности стало серьёзной проблемой для таких современных единорогов, как WeWork и Uber, — говорит Ольга Афанасьева. — Когда компания быстро развивается, фокус часто смещается с культуры бизнеса на постоянное соревнование с конкурентами. Но когда компания становится единорогом, такие моменты оказываются "узкими местами".

Впрочем, неудачи могут обрушиться на высокотехнологичную компанию и в том случае, если она "забронзовеет" и утратит гибкость. Здесь Юрий Корнага приводит в пример некогда технологического гиганта — компанию Yahoo, капитализация которой "сдулась" со $125 млрд в 2000 году до $4,8 млрд в 2016-м. Как отмечает собеседник Фокуса, Yahoo успела совершить все возможные ошибки высокомерия. Начиная с отказа в 1998-м купить Google за $1 млн до продажи основной части своих акций Alibaba по цене в сотню раз ниже сегодняшней.

Чтобы в обозримом будущем не стать героями обличительных сериалов или прототипами инфернальных образов на Хеллоуин, украинским стартаперам, которые метят в единороги, стоило бы уже сейчас сделать выводы из этих по­учительных историй. Прежде всего не терять гибкости и готовности к решительным действиям даже тогда, когда кажется, что уже достиг всех высот. Ведь с этого момента как раз и начнётся падение, так как нерушимо стоять на вершине вряд ли кому-то удастся.