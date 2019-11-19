Укргазбанк ожидает более 1 млрд грн прибыли по итогам года

По итогам года государственный Укргазбанк ожидает прибыль в размере свыше 1 млрд грн, что соответствует финансовому результату, предусмотренному стратегией развития банка на 2019-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Мы четко следуем стратегии развития Укргазбанка, поэтому планируем увеличить его прибыль до более 1 млрд грн. К тому же банк улучшает и свою эффективность, и по результатам 2019 года, мы ожидаем, что рентабельность капитала составит 15,8% по отношению к 13,8% по итогам 2018 года", – отметил при утверждении отчета правления Укргазбанка первый заместитель главы правления Александр Дубровин.

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Он отметил, что в банке ожидается улучшение показателя соотношения административных и прочих операционных расходов к операционному доходу к резервам (CIR) с 57% в 2018 году до 55% в 2019.

Напомним, недавно Наблюдательный совет принял отчет правления Укргазбанка за три квартала. По результатам работы за 9 месяцев Укргазбанк занимает 4 позицию по размеру активов и 1 позицию в банковской системе по объему средств клиентов юридических лиц. Перевыполнение чистой прибыли относительно плана составило 278 млн грн.