Экономический прыжок откладывается. Чего ожидать от бюджета 2020

На прошлой неделе Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2020 год. Это стало своеобразным рекордом – так быстро главную смету страны еще не согласовывали.

Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1,094 трлн грн (доходы общего фонда 974,7 млрд грн, специального — 119 млрд грн), расходы — 1,18 трлн грн (общего фонда — 1,052 трлн грн, специального — 127,9 млрд гривень). Дефицит бюджета установлен на уровне 2,09% (94,3 млрд грн).

В следующем году значительно возрастет финансирование медицины. Это связано с запуском медреформы на вторичном уровне. Расходы на программу медицинских гарантий (Нацслужбы здоровья) вырастут на 58 млрд грн — до 72,3 млрд грн. Общие расходы на здравоохранение заложены на уровне 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше чем в бюджете на 2019 год.

На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2019 году.

Дотация Пенсионному фонду составит 172,6 млрд грн — на 51 млрд грн больше, чем в этом году. На субвенцию для образования предусмотрели 77,5 млрд грн (на 7,9 млрд грн больше, чем в 2019-м).

Увеличится также финансирование на охрану и безопасность, что особенно актуально для страны, в которой идет война. В следующем году на эти цели будет потрачено 245,8 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. Из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД — 93 млрд.

«То, что увеличили расходы на оборону – это очень позитивный сигнал.Появляется больше возможности инвестировать в вооружение, в том числе, и украинское. Достаточным ли будет это финансирование — посмотрим. Но оборонный сектор однозначно надо развивать», — считает депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

В 2020 году значительную часть бюджета составят платежи по госдолгу — 423,6 млрд грн, то есть 40,6% от доходов бюджета и 37,4% от его расходов. Из этой суммы на обслуживание госдолга пойдет 141,47 млрд грн, погашение — 282,14 млрд грн. Заимствования составят 365,16 млрд грн, из них внутренние — 231,1 млрд грн, внешние — 134 млрд грн.

Драйверы роста

Эксперты сходятся во мнении, что несмотря на то, что нынешний бюджет мало чем отличается от бюджетов нескольких предыдущих лет, это не исключает возможности экономического роста.

По словам главы аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, бюджет на конкретный год — это не тот документ, который может каким-то образом стимулировать экономический рост. Впрочем, по его мнению, увеличение финансирования инфраструктурных объектов, образования и медицины может способствовать этому.

«Если говорить о попытках стимулировать рост, то можно обратить внимание, что в бюджете предусмотрены увеличение расходов на ремонт дорог. То есть это такое очевидное финансирования развития», — отмечает Александр Паращий.

Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, подчеркивает, что не стоит рассматривать бюджет как документ, который обеспечит рост.

«На самом деле этот стереотип о "бюджете роста" и "бюджете проедания" заложен неправильной экономической идеологией советских времен. Там через бюджет перераспределялось абсолютно все и бюджет определял, сколько денег пойдет на инвестиции, сколько на проедание», — говорит эксперт.

При этом, инвестированные государством деньги не всегда приводили к экономическому росту. Сейчас в Украине, по словам эксперта, перераспределяется около 40% от ВВП, что, по его мнению, также много.

«Если бы в этом бюджете было существенно сокращено перераспределение ВВП через бюджет и другие государственные фонды и больше денег было оставлено налогоплательщикам, то это был бы бюджет роста, поскольку действительно есть статистически доказана связь между перераспределением и ростом и она довольно хорошо экономически обоснована», — отмечает Владимир Дубровский.

Он подчеркивает, что эта связь не является линейной и этот принцип не работает, если у государства не хватает средств на выполнение своих базовых функций.

«Для нас “бюджетом роста” был бы такой бюджет, при котором общие перераспределения через госбюджет, местные бюджеты, социальные фонды составили бы не более 35%. Я уже не мечтаю о 25%, как в “азиатских тигров”. Там, разумеется, была другая структура населения, структура расходов. К тому же, у нас война», — говорит Дубровский.

По словам эксперта, бюджет не является ни драйвером, ни непосредственным фактором роста экономики. Рост экономики происходит в основном за счет частного сектора, но для этого сначала нужно провести реформы. И только тогда можно прогнозировать дополнительные поступления в бюджет.

«Узкое место — это то, что касается правоохранительной деятельности, судебной системы, регуляции бизнеса, администрирование налогов, структуры самих налогов. В этих сферах должны состояться головокружительные изменения для того, чтобы очень амбициозная задача, которую поставил премьер-министр (добиться роста экономики на 40% за 5 лет, — ред.), реализовалась», — подчеркивает Владимир Дубровский.

В новом бюджете предусмотрено 1,3 млрд грн на Бюро финрасследований и 52,76 млн грн на Долговое агентство. Но эти органы пока не созданы.

Время легализации

Существенными источниками доходов казны в следующем году, по мнению аналитика по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егора Кияна, станет легализация игорного бизнеса и рынок земли. Но это при условии успеха реформ.

По расчетам министра финансов Оксаны Маркаровой, доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 млрд гривен.

«Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета», — сообщила Маркарова в интервью Lb.ua.

Доход от легализации добычи янтаря в министерстве пока не подсчитали, но на рассмотрение Рады передан законопроект о легализации этой сферы.

По подсчетам ЕБРР, отсутствие рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1% — около 56 млрд грн. Но поскольку рынок запустится с 1 октября 2020 года, то сложно подсчитать, какой экономический эффект будет в следующем году.

Вечные долги

Существенными источниками доходов казны в следующем году станет легализация игорного бизнеса и рынок земли. Но только при условии успеха реформ

В следующем году в бюджете предусмотрено 423,6 миллиарда гривен на выплату долгов (37,4% от расходов). При этом расходы на обслуживание госдолга из бюджета составят 141,5 млрд грн. Значительную часть средств для погашения госдолга государство планирует занять.

«Бюджетом предусмотрено привлечение нового долга в бюджет в размере 365,1 млрд грн, и 282 млрд грн из этих средств должны быть направлены на погашение государственного долга. — отметил Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU. – Именно эти средства и будут ключевым источником для долговых выплат. 83 млрд грн, которые остаются, будут направлены на покрытие дефицита бюджета»,

По его словам, доля расходов на обслуживание долга в 2010 году составит около 13% от всех доходов бюджета, меньше чем в период 2014-2017 годов, но больше, чем фактический показатель отношения этих расходов к доходам за 2018-2019 годы.

Егор Киян считает, что Украине следует пересмотреть размер заимствований, чтобы привлеченные средства использовались эффективно.

«Проблема — малая эффективность освоения и выборки кредитных средств по действующим проектам от МФО (в частности, 48,22% для ЕБРР и 15,6% для ЕИБ) - часть из этих средств была выделена без утверждения предыдущей стратегии их освоения Украине. Соответственно, возникает неотложная задача пересмотреть кредитный портфель, чтобы “лишние” средства не висели дополнительным бременем на украинском бюджете», — подчеркивает эксперт.

Сейчас функции по управлению госдолгом принадлежат Минфина. В 2020 году они перейдут к новой структуры — Государственного агентства по управлению государственным долгом на создание которого в бюджете заложено 53 млн грн.

Закончим на позитивной ноте.По мнению Александра Паращия, главное преимущество нового бюджета в том, что он реалистичен и хорошо сбалансирован.

«Под реалистичностью, как правило, понимают реальные поступления и расходы. Все дополнительные поступления от различных оптимизаций, детинизаций — как правило МВФ, которому нужно обязательно показать бюджет, не воспринимает. И в этом есть рациональное зерно, потому пусть лучше это будет сюрпризом, чем чтобы правительство реально закладывало эти деньги и под них увеличивало расходы», — считает эксперт.

В итоге, рекорды в бюджете 2020 в своем большинстве заканчиваются на быстром принятии.