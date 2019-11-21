Руководство АРМА отстранили из-за срыва отопительного сезона на Львовщине

Руководство Нацагенства по розыску и менеджменту активов (АРМА) отстранили от исполнения обязанностей из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за срыв отопительного сезона в регионе", – говорится в сообщении.

В комментарии УП представители АРМА сообщили, что не знают, кого именно отстранили от исполнения обязанностей.

Также в Нацагенстве говорят, что "ждут подтверждения этой информации" и что руководитель АРМА Антон Янчук сейчас находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности.

Тем временем, в Новояворовск уже подали тепло, в Новом Роздоле продолжаются ремонтные работы.

"Бригады работают беспрерывно, уже ликвидировали четыре прорыва на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра", - говорят также в пресс-службе Кабмина.

Ранее агентство АРМА передало теплоцентрали в управление частной фирме "Гарант Энергия М".

Фирма в прошлом году также допустила срыв отопительного сезона в многотысячных городах, однако в этом году во второй раз выиграла конкурс, и снова не справилась с запуском отопительных систем.

Как ранее сообщал Фокус:

25 октября мэр города Новый Роздол и его первый заместитель подали в отставку из-за срыва отопительного сезона.

В начале ноября Львовская ОГА объявила чрезвычайную техногенную ситуацию из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.