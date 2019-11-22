На второе чтение рынок земли могут вынести уже в декабре, – Корниенко

Голосовать за проект закона о рынке земли во втором чтении могут уже в начале декабря.

Об этом в интервью НВ рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, голосование напрямую зависит от того, когда профильный комитет Рады сможет внести необходимые правки.

"Это может быть или со 2-го декабря, или с 16-го. Есть такой план. Будем смотреть", – говорит Корниенко.

Также он добавил, что о референдуме по продаже с/х земель иностранцам будут думать после принятия пакета законов о народовластии, т.е. где-то в январе-феврале следующего года.

Говоря о теме последних скандалов в "СН", Корниенко отметил, что если бы внутри фракции действительно были большие противостояния, "мы бы никогда не проголосовали за рынок земли и бюджет своими голосами".

"Сигнальные голосования показывают, что эти разборки и хайп могут быть, много чего происходит внутри групп и в зале, но мы с Арахамией и с заместителями пытаемся искать компромисс", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.