Украина законодательно запретит возврат "ПриватБанка" Коломойскому, – СМИ

Украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.

Об этом пишут Reuters и ЭП.

Действия властей обусловлены переговорами по новой программе с МВФ на $5-6 млрд в течение трех лет.

К тому же, команда президента Зеленского якобы хочет дать положительный сигнал инвесторам о своей приверженности реформам.

Замдиректора Фонда гарантирования вкладов физлиц Виктор Новиков говорит, что законодательная инициатива уже почти готова, а писали ее в тесном сотрудничестве с МВФ.

"Проектом закона ускорятся и судебные разбирательства", – добавил также Новиков, имея ввиду то, что с его принятием все споры направят в Верховный суд.

Законопроектом также будет предусмотрена процедура продажи государством акций неплатежеспособного банка (суд не сможет этому воспрепятствовать).

В то же время, государству может быть предписано выплачивать компенсацию бывшим владельцам таких банков.

МВФ и Нацбанк пока не комментируют информацию.

Премьер Алексей Гончарук сегодня в Лондоне также заявил, что Украина не вернет бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ни ПриватБанк, ни средства.

"Правительство и команда президента будет делать все возможное, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", – добавил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, по решению Апелляционного суда Лондона, выплатили госбанку более 10 млн фунтов судебных издержек.