Украина законодательно запретит возврат "ПриватБанка" Коломойскому, – СМИ
Украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.
Об этом пишут Reuters и ЭП.
Действия властей обусловлены переговорами по новой программе с МВФ на $5-6 млрд в течение трех лет.
К тому же, команда президента Зеленского якобы хочет дать положительный сигнал инвесторам о своей приверженности реформам.
Замдиректора Фонда гарантирования вкладов физлиц Виктор Новиков говорит, что законодательная инициатива уже почти готова, а писали ее в тесном сотрудничестве с МВФ.
"Проектом закона ускорятся и судебные разбирательства", – добавил также Новиков, имея ввиду то, что с его принятием все споры направят в Верховный суд.
Законопроектом также будет предусмотрена процедура продажи государством акций неплатежеспособного банка (суд не сможет этому воспрепятствовать).
В то же время, государству может быть предписано выплачивать компенсацию бывшим владельцам таких банков.
МВФ и Нацбанк пока не комментируют информацию.
Премьер Алексей Гончарук сегодня в Лондоне также заявил, что Украина не вернет бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ни ПриватБанк, ни средства.
"Правительство и команда президента будет делать все возможное, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", – добавил Гончарук.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, по решению Апелляционного суда Лондона, выплатили госбанку более 10 млн фунтов судебных издержек.
- 19 декабря Шестой апелляционный админсуд рассмотрит жалобу Украины на решение Окружного админсуда по отмене национализации "ПриватБанка".