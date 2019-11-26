Электроэнергия для крупных бытовых потребителей может подорожать

Минэкоэнерго намерено в перспективе отказаться от разделения тарифов на электроэнергию на льготные (для населения, бытовых потребителей) и для промышленности. В качестве первого этапа рассматривается повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей. Об этом сказал министр Алексей Оржель, передает Интерфакс-Украина.

Причинами такого решения министр назвал то, что наличие двух видов тарифов не позволяет сформировать эффективный рынок, а также то, что за большим “бытовым” потреблением электроэнергии часто скрывается промышленное производство.

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В качестве возможной границы потребления для переключения тарифа Оржель назвал объем 500 кВт*ч в месяц.

Ранее сообщалось, в Украине тарифы на электроэнергию для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали стоимость ее производства и распределения на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.

В настоящее время население оплачивает электроэнергию по тарифу 1,68 грн за 1 кВт*ч (при потреблении более 100 кВт*ч в месяц). В Киеве промышленные потребители II класса платят 213 грн за 1 МВт*ч.

Как ранее сообщал Фокус:

1 октября 2019 года, Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ.