Суд подтвердил законность отмены регистрации платежной системы TYME

В 2017 году TYME была лидером на рынке систем перевода, созданных резидентами Украины

Суд апелляционной инстанции 27 ноября подтвердил законность отмены регистрации платежной системы TYME. Об этом сообщил НБУ на своей странице в Facebook.

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В июне 2018 года НБУ отменил регистрацию международной платежной системы TYME, в связи с полученной от СБУ информации о ее сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой. Это составляло риски возникновения угроз национальной безопасности.

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Платежная организация системы - "Финансовая компания "ОМП-2013" опротестовала это решение в суде.

Вместе с тем, Национальный банк 25 ноября согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Transfast (она принадлежит Mastercard). Она стала восьмой в стране международной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.

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