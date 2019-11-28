Украинские банки продолжают "обманывать" при выдаче кредитов, – исследование

Ни один из проверенных банков не получил полностью положительной оценки соблюдения требований закона 2017 года

Украинские банки все еще не придерживаются многих положений закона о потребительском кредитовании, несмотря на некоторые улучшения. Об этом свидетельствуют результаты исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

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Чаще всего нарушения касались раскрытия информации на преддоговорном этапе, незаконных условий договоров, расчета реальной стоимости кредита и вопросов услуг третьих лиц.

Также отмечается, что обязательное страхование для предоставления кредитов на личные нужды, которое требовалось 14 банками из 20 участников исследования, все еще "является серьезной проблемой".

При заключении кредитного договора потребителям отказывали в их законном праве выбирать страховую компанию.

По кредитным договорам заявленная реальная годовая процентная ставка (учитывает все платежи в пользу банка и не учитывает страхование) составляла от 54 до 338%, а средняя ставка – 119%.

"Это наше третье исследование в сфере потребительского кредитования. Его результаты неудовлетворительны, но они не удивили нас. Соблюдение банками и другими кредиторами действующего законодательства фактически является добровольным. Но это изменится в январе 2020 года, когда вступят в силу положения нового закона о защите прав потребителей, предусматривающие санкции за нарушения в сфере потребительского кредитования", – отметила заместитель руководителя Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка.

Исследование проводилось методом "тайного покупателя". Для визитов было отобрано 20 банков в шести крупных городах Украины. Всего был сделан 71 визит, в ходе которых были заключены договоры о потребительском кредите.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о потребительском кредитовании в ноябре 2016 года, вступил в силу он в июне 2017 года. Одна из ключевых норм закона — требование к финучреждениям предоставлять клиенту всю информацию о кредите до подписания договора. Никаких дополнительных и скрытых платежей в договоре быть не должно. Финучреждение обязано сообщить клиенту совокупную стоимость займа с учетом процентной ставки по нему, а также стоимость всех услуг, связанных с получением кредита.

Как ранее сообщал Фокус:

За первые 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, превысив в 3,5 раз показатель за аналогичный период прошлого года.