НБУ подал в суд на Дубинского за "клевету" о Радикал Банке и Курченко

За "дезинформацией", которую распространяет нардеп Дубинский, стоит Коломойский, говорят в Нацбанке

Нацбанк подал иск против депутата от фракции "Слуги народа" Александра Дубинского о защите своей деловой репутации.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В банке говорят, что Соломенский райсуд Киева 12 ноября уже открыл производство.

Нацбанк требует опровержения информации о том, что глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова якобы организовали "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров.

И все это было организовано якобы для того, чтобы выплатить компенсации акционерам из госбюджета.

В пример Дубинский привел выведение с рынка Радикал Банка в 2015 году и якобы выплату компенсации в размере 128 млн грн бизнесмену Сергею Курченко.

"Обвинения в организации преступной схемы по выведению банков безосновательны и абсурдны и вводят общество в заблуждение. Они направлены на очеренение безумпречной деловой репутации НБУ и дискредитацию реформы банковского сектора", – говорят в Нацбанке.

Также в НБУ уточняют, что не выплачивали ни Курченко, ни акционеру Радикал Банка – "Промышленной инновационной компании" – никаких средств.

Все действия Дубинского в НБУ назвали "целенаправленной информационной атакой", за которой стоит бизнесмен Игорь Коломойский – он пытается избежать возвращения средств, выведенных из ПриватБанка перед его национализацией.

Сам Дубинский в Facebook отреагировал на иск НБУ: "Не знаю, что они собираются оспаривать, потому что НАПК официально признал Смолия коррупционером".

Своим высказываением нардеп имел ввиду проверку деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 года. По данным НАПК, глава НБУ внес недостоверные сведения о стоимости трех нежилых помещений и доходе, начисленного ему и жене в виде процентов. Также он не указал сведения о наличии у его жены корпоративных прав.

4 марта 2019 года НБУ проиграл спор собственнику закрытого в 2015 году Радикал Банка.

Таким образом, Хозсуд Киева обязал Нацбанк выплатить акционеру банка денежную компенсацию за 71% акций – 128,943 млн грн.

Компенсация рассматривалась "возмещение имущественного вреда, который был нанесен путем принятия неправомерного решения НБУ об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных".

Как ранее сообщал Фокус:

ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) продлил на год ликвидацию банков – "Кредитпромбанк", "Диамантбанк", "Евробанк" и "Энергобанк".

В апреле этого года шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 об отмене ликвидации банка "Хрещатик".