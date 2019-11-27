НБУ обвинил Коломойского в информационных спекуляциях, клевете и проплаченных митингах

Олигарх якобы хочет создать управляемый информационный хаос с целью сменить руководство НБУ

Правление Нацбанка заявило о давлении, инициированном олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте НБУ.

Отмечается, что уже несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ. Это давление, по мнению правления регулятора, осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский. Цель атаки - создать управляемый информационный хаос, чтобы:

дискредитировать НБУ и сменить его руководство;

не возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства;

помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и прежде всего МВФ.

В качестве подтверждения версии о том, что за атакой стоит Коломойский, НБУ приводит такие аргументы:

митингующие под НБУ, по свидетельству СМИ, получают деньги за участие в митингах. Организатором митингов является общественная организация "Стоп коррупции", которую исключили в сентябре 2018 из Глобальной сети журналистов расследователей (GIJN) из-за непрофессионализма и конфликта интересов;

к митингам с 25 ноября присоединились работники "Никопольского завода ферросплавов" и других подконтрольных Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы Приватбанка в Днепре и Киеве;

атака реализуется через народного депутата Александра Дубинского, которого в медиа называют рупором Коломойского.

В НБУ считают, что атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности его сотрудников, поэтому обратились в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий.

Напомним, 13 ноября после задержания бывших сотрудников НБУ детективами НАБУ под зданием Нацбанка началась бессрочная акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Митингующие требуют отставки главы правления Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой. Позже к ней присоединились сотрудники металлургических предприятий Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей, большинство из которых принадлежат Игорю Коломойскому. 25 ноября протестующие пытались прорваться в здание НБУ, но их оттеснила полиция.

Как ранее сообщал Фокус: