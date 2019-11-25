Металлурги протестуют против "сокрушительной политики" НБУ. Требуют отставки Смолия и Рожковой

Протестующие попытались ворваться в здание Нацбанка, но их остановила полиция

Под Нацбанком проходит митинг против "сокрушительной политики" регулятора. Около тысячи человек требуют отставки главы и замглавы НБУ – Якова Смолия и Екатерины Рожковой.

Об этом сообщает УНИАН.

Среди основных лозунгов протестующих: "Смолий, не грабь народ", "Очистить преступное руководство НБУ", "Банковская система НБУ – экономический геноцид украинцев".

В акции протеста принимают участие представители металлургических предприятий из Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей.

Среди них – Запорожский завод "Ферросплав", "Никопольский завод", "Марганецкий ГОК", "Покровский ГОК", "Днепразот", "Днепровский металлургический завод", завод "Днепровская сталь", "Побужский ферроникелевый комбинат" (большинство предприятий принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому).

"Внутреннего рынка нет, внешний не работает... Та политика, которую ведет Нацбанк с курсом валюты, сокрушительная для наших предприятий. Мы не получаем тех доходов, на которые рассчитывали, того, что заложено в бюджете", – говорят митингующие.

По словам работников заводов, крупнейшие металлургические предприятия, которые наполняют госбюджет, сейчас находятся на грани остановки; 20 тыс. человек могут остаться без рабочих мест.

"Сокращен объем продукции на 50%, люди идут на простой. Некоторые – на 2/3 заработной платы... Мы требуем оказывать помощь металлургическим предприятиям и содействовать их работе, а не мешать и не ставить палки в колеса", – заявили протестующие.

Митингующие попытались ворваться в здание Нацбанка, но их оттеснила полиция.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МВД Арсена Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "проявлением криминального давления", а Офис президента – "брутальным преступлением, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов".

В то же время олигарх Игорь Коломойский отметил, что после поджога дома Гонареву могут отказаться выдать британские власти в случае соответствующей просьбы украинских правоохранителей.

Сама Гонтарева подобные заявления назвала "чушью" и отметила, что уже давно могла получить статус политического беженца.