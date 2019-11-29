Дубилет обещает через три месяца избавить украинцев от бумажных квитанций

Все квитанции в электронном виде будут храниться на специальном веб-ресурсе

Правительство планирует запустить сервис, который позволит избавиться от бумажных квитанций ​​об оплате. Об этом написал в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Сейчас многие платежи (включая уплату пошлин, алиментов и т.д.) можно делать через мобильное приложение или интернет-банк. Но потом нужно распечатать квитанцию, чтобы показать ее чиновнику. От этой "бумажной" части процесса и хотят избавиться.

Будет создана веб-страница (например, check.gov.ua), к которой через простой и надежный интерфейс смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенной ЭЦП. По месту требования достаточно будет предъявить номер квитанции, а не ее саму.

Дубилет признает, что мало создать этот сервис. Нужно научить чиновников им пользоваться. Правительство примет постановление, которым обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции.

Для того, чтобы номер квитанции нельзя было подобрать перебором, будут разработаны требования к генерации номеров.

При желании, к этому сервису сможет присоединиться и частный бизнес, где тоже используются квитанции.

"Учитывая, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев", - заверил Дубилет.

Как ранее сообщал Фокус:

Всеукраинская перепись населения пройдет еще в этом году, и она будет электронной. Экономия в 2-3 млн грн будет достигнута за счет того, что переписчики не будут ходить по квартирам, а подсчет проведут по сим-картам и данным реестров.