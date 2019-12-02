Крайний срок заключения нового договора о транзите – 13 декабря

Глава Минэкоэнерго Алексей Оржель рассчитывает на то, что в газовых переговорах в ближайшее время состоится переход от технических консультаций к согласованию договора транспортировки и поставки природного газа. Об этом он сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

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При этом также обсуждается вопрос "компенсации позиций и денежных решений по арбитражам".

По словам министра, процесс происходит достаточно активно, и хотя переговоры не являются легкими, но уже есть "определенные конструктивы".

Напомним, что по итогам встречи украинского и российского энергетических министров в Вене 28 ноября были начаты технические консультации по соглашению о точке соединения между оператора украинской и российской ГТС.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко, крайний срок заключения нового договора о транзите - 13 декабря.

Российская сторона неоднократно заявляла, что условием заключения нового соглашения является взаимный отказ от судебных (арбитражных) претензий. Украина называет это требование неприемлемым.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Путин заявил, что РФ готова снизить цену газа для Украины на 25% при условии прямых поставок.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.