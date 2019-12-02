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В переговорах с РФ о транзите газа наметился прогресс, – Минэнергетики

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Фото: "Факты"
Фото: "Факты"

Крайний срок заключения нового договора о транзите – 13 декабря

Глава Минэкоэнерго Алексей Оржель рассчитывает на то, что в газовых переговорах в ближайшее время состоится переход от технических консультаций к согласованию договора транспортировки и поставки природного газа. Об этом он сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

При этом также обсуждается вопрос "компенсации позиций и денежных решений по арбитражам".

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По словам министра, процесс происходит достаточно активно, и хотя переговоры не являются легкими, но уже есть "определенные конструктивы".

Напомним, что по итогам встречи украинского и российского энергетических министров в Вене 28 ноября были начаты технические консультации по соглашению о точке соединения между оператора украинской и российской ГТС.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко, крайний срок заключения нового договора о транзите - 13 декабря.

Российская сторона неоднократно заявляла, что условием заключения нового соглашения является взаимный отказ от судебных (арбитражных) претензий. Украина называет это требование неприемлемым.

Как ранее сообщал Фокус: