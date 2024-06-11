Добыча газа "Газпромом" сократилась до исторического минимума из-за потери рынка в Европе, — СМИ

По итогам 2023 года общий показатель добычи газа структурами "Газпрома" составил 359 млрд кубометров, что на 13% меньше, чем в 2022 году и на 30% меньше, чем в 2021-м.

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Из-за потери европейского рынка газа, российскому "Газпрому" не удалось договориться о поставках в Китай, поэтому компания была вынуждена сократить до минимального показателя за всю историю добычу. Об этом идет речь в материале издания The Moscow Times со ссылкой на статистические данные "Газпрома".

Среди прочего, известно, что по итогам 2023 года общий показатель добычи газа структурами "Газпрома" составил 359 млрд кубометров. Данный показатель на 13% меньше, чем в 2022 году и на 30% меньше, чем в довоенном 2021-м.

"Результат компании в прошлом году стал худшим за 34 года, прошедших с тех пор, как в "Газпром" было преобразовано министерство газовой промышленности СССР. Вторжение в Украину и неудачная попытка "заморозить Европу" поставили крест на компании, оперирующей крупнейшими в мире доказанными запасами газа", — отмечают авторы материала The Moscow Times.

К тому же известно, что в связи с потерей Европы, "Газпром" остался без рынка сбыта, на который работал более 50 лет. В целом поставки в европейские страны упали до 28 млрд кубов, что соответствует показателю второй половины 1970-х годов. Сейчас компании приходится замораживать скважины на месторождениях газа.

Также впервые с конца 1990-х "Газпром" завершил год, не получив чистой прибыли. При этом компания понесла не только убытки, а рекордные потери за всю свою историю — 629 млрд рублей.

12 февраля стало известно, что Австрия хочет как можно быстрее реализовать план по отказу от поставок энергоресурса из РФ.

К тому же в конце сентября 2023 года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов объяснил, что наша страна продолжает пропускать российский газ через свою территорию только ради того, чтобы не нарушать интересы своих европейских союзников.