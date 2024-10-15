Украинцы могут платить за газ меньше: как получить скидку

Скидка не суммируется со льготами и начисляется при отсутствии задолженности.

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В Украине цена на газ для клиентов "Нафтогаза" (которые составляют 98% всех бытовых потребителей) составляет 7,96 грн. Кроме того, потребители, своевременно оплачивающие счета за газ, могут воспользоваться скидкой в 1%. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Таким образом, с учетом 1% скидки тариф на газ снизится до 7,88 грн. Например, если после похолодания ваши расходы на газ составляют 1000 грн, то с учетом скидки эта сумма может уменьшиться до 990 грн.

"Каждый клиент имеет возможность получить скидку в 1%", – объясняют в компании.

Вот два простых шага для ее получения:

произведите полную оплату счета до 15 числа текущего месяца;

оплатить необходимо в личном кабинете my.gas.ua или в чате GASUA.

"Обращаем ваше внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при отсутствии задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками", – объясняют в "Нафтогазе".

С 2025 года тариф на доставку газа будет применяться ко всем потребителям. Хотя сам тариф на доставку остается прежним, в счетах также будет учитываться объем потребления за газовый год, завершившийся в сентябре 2024 года.

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива в 2025 году", – говорится в сообщении.

Важно убедиться, что в статистику по газу включены только актуальные данные о фактическом потреблении топлива. Тарифы на распределение газа останутся прежними в условиях войны, но они могут различаться в зависимости от оператора газораспределительной сети, информацию о котором можно найти на сайте вашей компании. Несмотря на неизменность тарифов, общая сумма может измениться. Она рассчитывается путем деления общего объема потребления газа за предыдущий год на 12 месяцев и умножения на тариф. Если объем потребления увеличится, это повлияет на размер платежей за доставку газа.

Стоимость транспортировки газа в Украине варьируется от 0,38 до 2,39 гривен за кубометр и зависит от региона. Чем больше потребителей в определенной области, тем ниже тариф, так как расходы на поддержание газовой инфраструктуры распределяются на большее количество людей.

Ранее Фокус писал, как украинцы могут платить за газ на 20% меньше. Также напомним, что в Украине проходили проверки газового оборудования.