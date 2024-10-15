Українці можуть платити за газ менше: як отримати знижку

Знижка не підсумовується з пільгами та нараховується за відсутності заборгованості.

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В Україні ціна на газ для клієнтів "Нафтогазу" (які становлять 98% усіх побутових споживачів) становить 7,96 грн. Крім того, споживачі, які своєчасно оплачують рахунки за газ, можуть скористатися знижкою в 1%. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Таким чином, з урахуванням 1% знижки тариф на газ знизиться до 7,88 грн. Наприклад, якщо після похолодання ваші витрати на газ становлять 1000 грн, то з урахуванням знижки ця сума може зменшитися до 990 грн.

"Кожен клієнт має можливість отримати знижку в 1%", — пояснюють у компанії.

Ось два простих кроки для її отримання:

зробіть повну оплату рахунку до 15 числа поточного місяця;

оплатити необхідно в особистому кабінеті my.gas.ua або в чаті GASUA.

"Звертаємо вашу увагу на те, що знижка не підсумовується і нараховується за відсутності заборгованості. Тобто сплатити необхідно всю суму з копійками", — пояснюють у "Нафтогазі".

З 2025 року тариф на доставку газу буде застосовуватися до всіх споживачів. Хоча сам тариф на доставку залишається незмінним, у рахунках також враховуватиметься обсяг споживання за газовий рік, що завершився у вересні 2024 року.

"Важливо вчасно передавати показання газового лічильника. Однак саме на початку жовтня це особливо важливо. Адже у вересні завершується так званий газовий рік. І саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023-го до 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку блакитного палива у 2025 році", — йдеться в повідомленні.

Важливо переконатися, що до статистики по газу включено тільки актуальні дані про фактичне споживання палива. Тарифи на розподіл газу залишаться незмінними в умовах війни, але вони можуть відрізнятися залежно від оператора газорозподільної мережі, інформацію про якого можна знайти на сайті вашої компанії. Незважаючи на незмінність тарифів, загальна сума може змінитися. Вона розраховується шляхом ділення загального обсягу споживання газу за попередній рік на 12 місяців і множення на тариф. Якщо обсяг споживання збільшиться, це вплине на розмір платежів за доставку газу.

Вартість транспортування газу в Україні варіюється від 0,38 до 2,39 гривень за кубометр і залежить від регіону. Що більше споживачів у певній області, то нижчий тариф, оскільки витрати на підтримку газової інфраструктури розподіляються на більшу кількість людей.

Раніше Фокус писав, як українці можуть платити за газ на 20% менше. Також нагадаємо, що в Україні проходили перевірки газового обладнання.