IKEA изменила планы выхода на украинский рынок

Сначала компания намерена наладить работу интернет-магазина, а уже потом уже открыть фирменый магазин

Компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, опять изменила план выхода на украинский рынок. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании.

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Сначала, ориентировочно весной 2020 года, будет запущена интернет-торговля. После этого будет идти речь об открытии обычного магазина.

"IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно скорее после запуска электронной коммерции", - отметили в компании.

Напомним, что в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыт в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства этого ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом 2019 года IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года.

В начале осени появилась информация о том, что IKEA подписала договор об аренде площади 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, который планировали запустить к концу 2019 года. Якобы, в этом помещении были работы по изменению планировки с учетом требований арендатора.

Сообщалось и о том, что IKEA планирует открыть магазин площадью 30 тыс. кв. м. в новом ТРЦ "Лесной" в Киеве в начале 2020 года.

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