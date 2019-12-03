Зеленский анонсировал программу кредитования бизнеса для украинцев-мигрантов

Принять участие в программе смогут и отчаявшиеся граждане, которые уже думают выехать за рубеж в поисках лучшей жизни

Украинские власти помогут украинцам вести бизнес в стране. Для этого запускается государственная программа "Возвращайся и оставайся".

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Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Во время своей инаугурации я говорил, что нас, украинцев, во всем мире 65 млн и вы очень нужны нашей стране. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки, остались в Украине", – начал президент.

Так, программа подразумевает выдачу доступных кредитов для ведения бизнеса. Сумма кредита – 1,5 млн грн, на пять лет.

Ставка 5% будет доступна для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;

7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места (но за каждого нанятого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%);

9% для тех, кто уже работает с выручкой от 25 до 50 млн грн.

Также Зеленский анонсировал в скором времени подробную информацию об условиях и механизмах, по которым будет работать программа.

Это только первый этап. Скоро у президента расскажут и о следующих.

"Если вы хотели открыть собственную кофейню, автосрвис, барбершоп, или же расширить свой магазинчик, сыроварню производство мебели – пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь. Давайте строить успешную и цветущую страну", – добавил глава Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале ноября при Кабмине создали комиссию по защите бизнеса. Ее председателем стал премьер-министр Алексей Гончарук.