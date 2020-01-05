Прививка от дискриминации. Как искать работу после 45 лет

"В моём возрасте главное — не потерять работу, потому что нового места по найму уже не найдёшь, а предприниматель из меня никакой", — пожаловалась недавно знакомая, финансовый аналитик 47 лет от роду. У её работодателя периодически появляются управленческие вакансии, и продвижение по службе, как правило, получают коллеги не старше 35. Именно на них рассчитаны корпоративные программы талант-менеджмента. Их ищут через рекрутеров, им адресуют лучшие зарплатные предложения.

Участники социального проекта "Бест эйдж" исследовали причины, по которым украинские работодатели чаще всего отказывают соискателям. Оказывается, в 75% случаев дело в несоответствии претендента возрастным критериям поиска. 80% вакансий ориентированы на кандидатов от 18 до 25 лет, 17% — на тех, кому от 26 до 35 лет. Остальным остаются крохи. На сотрудников от 36 до 45 лет рассчитаны 2% вакансий, а на категорию старше 45 — всего 1%. Сомневаться в том, что на отечественном рынке труда процветает эйджизм (дискриминация по возрастному принципу), увы, не приходится. С его проявлением сталкивались 88% опрошенных rоbota.ua кандидатов старше сорока.

Практика выделения специальных квот рабочих мест для тех, "кому за…", в Украине оказалась нерезультативной. По Закону "О занятости", принятому ещё в 2013 году, на каждом предприятии со штатом более 20 человек должно быть не менее 5% сотрудников, относящихся ко льготным категориям. Это матери-одиночки, лица, недавно освободившиеся из мест лишения свободы, недавние выпускники вузов, для которых это первое рабочее место, сироты, вчерашние солдаты, вернувшиеся со срочной военной службы, а также те, кому до пенсии осталось 10 лет или меньше, то есть сотрудники возрастной категории 50+. "Наниматели предпочитают заполнять эту квоту более молодыми людьми, к примеру, выпускниками вузов, нигде раньше официально не работавшими, так что в борьбе с эйджизмом на рынке труда этот закон не особенно помогает, — говорит HR-эксперт rоbota.ua Татьяна Пашкина. — Тем более что негативные последствия возрастной дискриминации наши соотечественники начинают ощущать не после 50 и даже не после 45, а уже после 35 лет. Собственно, интервал от 25 до 35 лет наши HR-менеджеры и рекрутеры называют "золотым коридором". На замещение лучших вакансий, как правило, ищут людей в этом возрастном диапазоне".

Поколение перемен

Ситуация на украинском рынке труда такова, что завидную должность с высокой зарплатой скорее предложат 35-летнему соискателю, проработавшему в отрасли пять лет, чем 45-летнему с 15 годами стажа, даже если уровень компетенций второго будет значительно выше. На то есть несколько причин. Самая очевидная из них — расхожие стереотипные представления о косности, инертности и неспособности переучиваться, якобы свойственных людям 40+. Мнение это настолько укоренилось в социуме, что уже воспринимается как аксиома. "Дело даже не в том, какое впечатление кандидат производит на потенциального нанимателя, он может выглядеть гораздо моложе своих лет, но, скорее всего, никто не станет на него смотреть, резюме, в которых указан год рождения, начиная с 1970-x, зачастую сразу отправляют в корзину", — подчёркивает Пашкина.

В действительности именно те из наших соотечественников, кто родился в 1970-х, лучше других умеют приспосабливаться к меняющейся конъюнктуре. В своё время для них этот навык был не просто фактором достижения успеха, а вопросом выживания. Многие представители этого поколения поступали в советские вузы, не зная о том, что страна, в которой они живут, скоро исчезнет, а социально-экономическая реальность изменится до неузнаваемости. Едва закончив обучение, они понимали, что диплом придётся положить на полку, поскольку в "лихие 1990-е" он никому не был нужен, и искали способы заработка в новых условиях. Дети 1970-х пережили столько кризисов и принципиальных изменений "правил игры", что очередным витком социальной и экономической эволюции их не удивишь. Они не предъявляют завышенных требований к работодателю, многие из них готовы браться буквально за любую работу хотя бы потому, что в прошлом в критических обстоятельствах им уже приходилось зарабатывать на жизнь уборкой, мелкой челночной торговлей или бебиситтерством. "Многие из них получали второе и третье образование, но не то, о котором мечтали, а то, что сулило заработок. Только 10% моих однокурсников по политехническому институту устроились по специальности, причём трое из них — за рубежом, — признаётся Татьяна Пашкина, которая тоже представляет это поколение. — Нынешняя моя профессия пятая по счёту. Переучиваться пришлось несколько раз. К примеру, у меня есть диплом по маркетингу, а когда я впервые поступала в вуз, такой специальности в нашей стране просто не существовало".

Неуправляемые

Ещё одна причина, по которой многие предпочитают не нанимать сотрудников за 40, — распространённое мнение о том, что ими трудно руководить. И это отчасти правда. "Молодому менеджеру по персоналу сложно общаться с кандидатом в полтора-два раза старше себя, то же касается руководителя с небольшим управленческим стажем, который только научился управляться со сверстниками, тут требуется профессионализм, — говорит Пашкина. — Один из взрослых кандидатов поделился со мной интересным наблюдением. Результат собеседования для него зависит от того, присутствует на нём руководитель или только HR. В первом случае шанс получить работу есть, во втором — практически нет. Чем опытнее руководитель, тем больше вероятность того, что компетентность соискателя окажется важнее возраста".

С сотрудниками 40+ бывает непросто ещё и потому, что они не реагируют на распространённые инструменты психологического манипулирования. Их трудно "зажечь идеей", они в буквальном смысле работают за деньги, почти не воспринимая нематериальные стимулы и поощрения. Коуч-фасилитатор Наталия Бондарева в своём блоге пишет о том, что особенно сложно найти работу женщинам этой возрастной группы с успешной карьерой за плечами. "Женщины-профессионалы не любят концепт "у нас амбициозные цели", потому что за этими словами часто пустота и иллюзии, — подчёркивает коуч. — Их смешат опасения рекрутеров "вы будете себя плохо чувствовать среди молодой команды". За 15–35 лет карьеры они успели поработать с коллегами стольких разных возрастов, темпераментов, должностей, особенностей характеров, что могут найти подход к любому. Если захотят. А вот чтобы такие женщины захотели работать в вашей компании, дайте им достойную зарплату".

Постоянные клиенты. В центрах занятости чаще всего можно встретить соискателей старше 35 лет

Слишком стабильные

Именно в пункт "достойная оплата" всё, как правило, и упирается. Украинские работодатели традиционно экономны. Им, как выразилась Наталия Бондарева, "проще нанять неопытные горящие глаза, использовать их на минималке и заменить другими энтузиастами". Взрослые сотрудники, несмотря на критически низкий спрос со стороны нанимателей, вовсе не склонны демпинговать. Аналитики robota.ua сравнили зарплатные ожидания разных возрастных групп. Оказалось, что для соискателей от 18 до 25 лет средняя запрашиваемая зарплата — 11 222 грн в месяц, от 26 до 35 лет — 15 692 грн, от 36 до 45 — 17 774 грн и старше 45 — 16 324 грн. Важная деталь: чем моложе потенциальный сотрудник, тем проще уговорить его согласиться хотя бы временно на сумму меньше ожидаемой.

Невыгодное положение кандидатов 40+ на рынке труда усугубляется тем, что они зачастую не умеют себя рекламировать. Люди, заставшие СССР, с детства впитывали прописные истины о том, что скромность украшает, твои достоинства должны говорить сами за себя, а хвастаться ими нехорошо. Кроме того, им несвойственно часто менять место работы. Между тем в Украине подолгу хранить верность одному нанимателю — худшая из возможных стратегий трудоустройства. Зарплаты штатных сотрудников в нашей стране увеличиваются в основном при переходе из одной организации в другую. Если для организации важно избежать текучки кадров, ставку стоит сделать именно на персонал 40+. К слову, лояльность к работодателю — далеко не единственное недооценённое преимущество этой возрастной группы.

"Сильная сторона старшего поколения — эмоциональная стабильность, — говорит психолог Елена Рыхальская. — Эти люди умеют справляться со стрессом и улаживать конфликты, не позволяют личным переживаниям влиять на качество работы. Эмоциональный фон у них вообще слабее, чем у молодых коллег, как следствие — меньше препятствий для рационального мышления. Преимуществами молодёжи принято считать креативность и высокую работоспособность. Это заблуждение. На самом деле воображение с возрастом становится богаче, его основа — комбинация образов, хранящихся в памяти, чем дольше человек живёт, тем больше образов накапливает. С работоспособностью та же история, если речь об умственных, а не физических усилиях, взрослые люди более выносливы".

Практические рекомендации

Средний возраст населения Украины — 40–43 года. Устанавливая при найме ограничение до 35 лет, работодатели, по сути, обрекают себя на кадровый голод, который со временем будет лишь усугубляться в силу тенденции старения нации. Вопрос в том, что делать тем многочисленным и всё ещё деятельным людям, которые хотят работать, но не могут найти достойного места. Современный рынок труда предлагает им несколько вариантов относительно комфортного карьерного дауншифтинга. Женщин 40+ охотно нанимают в качестве нянь и гувернанток, это тот редкий случай, когда зрелый возраст кандидатки — очевидное конкурентное преимущество. Часто речь идёт о русско- или украиноязычных семьях, живущих в США или странах Западной Европы, подобные вакансии предполагают переезд с бесплатным проживанием, а то и с полным пансионом. Диапазон зарплат — от 35 тыс. грн до 72 тыс. грн в зависимости от страны и возможностей нанимателя. Мужчинам такую работу не предлагают, зато их нанимают в качестве водителей и операторов охранных систем.

Для тех, кто готов конкурировать с более молодыми коллегами, Фокус подготовил несколько простых рекомендаций, существенно упрощающих трудоустройство.

Сократите резюме. Если вам за 45 и ваш трудовой стаж более 15 лет, скорее всего, упоминания о первых десяти годах можно и нужно вычеркнуть. Они важны только для некоторых специальностей на производстве, в охранном бизнесе, в медицине и в творческих сферах (театр, кино, музыка и т. п.). В остальных случаях эти графы только отпугнут потенциального нанимателя и выдадут ваш возраст, даже если вы не укажете год рождения.

Следите за оборотами речи. Откажитесь от саркастических высказываний. Это особенно важно, если представитель работодателя, с которым вы общаетесь, моложе вас. Если в некоторых вещах вы смыслите больше молодых коллег, это должно быть ясно и без издёвок. Нежелание нанимать сотрудников зрелого возраста часто объясняют тем, что молодым трудно будет с ними сработаться. Ёрничая, вы подтвердите справедливость этих опасений. От оборотов вроде "мы в ваши годы" тоже следует воздержаться.

Выучите иностранный язык и освойте технологии, позволяющие работать удалённо. Ваши возможности заработка не должны ограничиваться украинским рынком труда. Американских и европейских заказчиков, дающих вам задание на фрилансе, не волнует ваш возраст. Да и платить они будут щедрее, чем отечественные. Помимо прочего, тот факт, что вы смогли приспособиться к стандартам работы западных нанимателей, станет доказательством гибкости ума и обучаемости.

Создайте имидж наставника. Почаще делайте доклады на отраслевых форумах и конференциях. Пишите статьи или колонки для отраслевых сайтов и печатных изданий. Стоит согласиться на какую-нибудь, пусть даже не слишком высокооплачиваемую преподавательскую деятельность. Это могут быть работа на курсах повышения квалификации, лекции в вузе или хотя бы в волонтёрском образовательном проекте. Очень полезно было бы получить сертификат коуча. "В сфере наставничества зрелый возраст не просто не помешает, а станет большим плюсом, — говорит Татьяна Трач, директор агентства AGA Recruitment. — Советы тех, кто старше нас, всегда воспринимаются с гораздо большим доверием".