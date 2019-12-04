Владелец Louis Vuitton потерял 1,5 миллиарда долларов из-за угрозы пошлин США
США заявили о готовности повысить на 100% таможенные пошлины на французские товары в ответ на новый налог во Франции, нацеленный на американские компании
На торгах во вторник, 3 декабря, акции многих европейских компаний сильно подешевели. Более чем на 3% упали акции ArcelorMittal, Airbus, Kering, на 2% и больше – Hermes International и Renault, более чем на 1% – Michelin, Peugeot и других компаний. Об этом свидетельствуют данные investing.com.
Акции Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) упали на 1,55%, в результате состояние богатейшего человека Европы Бернара Арно уменьшилось на 1,5 млрд долларов.
Причиной спада стало заявление властей США о готовности повысить на 100% таможенные пошлины на французские товары. Это ответная реакция на новый налог во Франции на цифровые услуги, применяемый именно к американским компаниям, которые доминируют на рынке.
На сегодняшних торгах акции LVMH, оттолкнувшись от вчерашнего минимума в 390,24 евро, подорожали к 10:33 по киевскому времени до 394,58 евро. Но это все еще намного меньше недавних 409,77 евро.
Как ранее сообщал Фокус:
- LVMH покупает компанию Tiffany за 16 млрд долларов.
- Состояние Бернара Арно превысило отметку в 100 млрд долларов, что сделало его третьим в мире обладателем 12-значной суммы.