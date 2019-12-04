США заявили о готовности повысить на 100% таможенные пошлины на французские товары в ответ на новый налог во Франции, нацеленный на американские компании

На торгах во вторник, 3 декабря, акции многих европейских компаний сильно подешевели. Более чем на 3% упали акции ArcelorMittal, Airbus, Kering, на 2% и больше – Hermes International и Renault, более чем на 1% – Michelin, Peugeot и других компаний. Об этом свидетельствуют данные investing.com.

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Акции Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) упали на 1,55%, в результате состояние богатейшего человека Европы Бернара Арно уменьшилось на 1,5 млрд долларов.

Причиной спада стало заявление властей США о готовности повысить на 100% таможенные пошлины на французские товары. Это ответная реакция на новый налог во Франции на цифровые услуги, применяемый именно к американским компаниям, которые доминируют на рынке.

На сегодняшних торгах акции LVMH, оттолкнувшись от вчерашнего минимума в 390,24 евро, подорожали к 10:33 по киевскому времени до 394,58 евро. Но это все еще намного меньше недавних 409,77 евро.

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