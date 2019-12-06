Рада перенаправила 200 миллионов гривен на строительство корпуса "Охматдет"

Верховная Рада проголосовала за выделение 200 млн гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса больницы "Охматдет". Об этом сообщает РБК-Украина.

За законопроект №2505, который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский, проголосовали 357 народных депутатов.

К документу идет пояснительная записка, в которой указывается, что в госбюджете на 2019 году заложено расходов на 200 млн гривен по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".

В это же время, на данный момент вопрос деятельности фонда нормативно не урегулирован, также ответствует механизм использования средств. Также подчеркивается, что расходы по бюджетной программе не осуществлялись и не будут до конца 2019 года.

Из-за этого, деньги решили перенаправить для увеличения расходов на строительство корпуса "Охматдета".

Таким образом, законом предусматривается увеличить расходы на строительство диагностического комплекса "Охматдет" за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" на сумму 200 миллионов гривен.

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