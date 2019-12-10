Доначисляли потребителям газ: в Украине оштрафованы 16 облгазов на 278 миллионов

В Украине 16 облгазов были оштрафованы Антимонопольным комитетом на общую сумму в размере 278 млн грн. Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook.

Все оштрафованные облгазы входят в "Региональную газовую компанию" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа. Штрафы были выписаны из-за неправомерного доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа. Также компании обязали провести перерасчет за 2018 год.

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"АМКУ оштрафовал 16 облгазов группы РГК на 278 млн грн за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа", – написал Терентьев.

Так, штрафные санкции были наложены на "Киевоблгаз" (штраф 49 млн грн), "Винницагаз" (21 млн грн), "Волыньгаз", "Львовгаз", "Черниговгаз" (все – по 13 млн грн), "Запорожьегаз" (14 млн грн), "Харьковгаз" (33 млн грн), "Хмельницкгаз" (12 млн грн), "Ривнегаз" (5 млн грн), "Сумыгаз" (10 млн грн), "Черновцыгаз" (7 млн грн), "Закарпатгаз" (18 млн грн), "Днепропетровскгаз" (34 млн грн), "Житомиргаз" (11 млн грн), "Николаевгаз" (14 млн грн) и "Ивано-Франковскгаз" (10 млн грн).

Кроме этого, подчеркивается, что перерасчет должен быть совершен на основании данных со счетчиков природного газа, начиная с октября 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус: