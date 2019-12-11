В Украину возобновили импорт дизтоплива из РФ

Предприятия Wexler Group приступили к реализации дизтоплива, импортируемого из РФ по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс".

Об этом сообщается на сайте Wexler Group.

"В декабре компании группы начали реализацию дизельного топлива, которое импортируется по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". Первые партии дизельного топлива уже растаможены и отгружаются потребителям в Новоград-Волынском и Смыге", – говорится в сообщении.

Издание enkorr ранее со ссылкой на трейдеров писало, что декабрьский объем поставок составит от 20 до 30 тыс. тонн.

Wexler Group – крупнейший импортер российского дизтоплива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". На украинские компании этой группы в первом полугодии 2019 года приходилось 35% всего трубопроводного импорта дизтоплива.

Кроме Wexler, по этому трубопроводу поставляют нефтепродукты компании ОККО, WOG, Glusco, "Альянс Энерго Трейд".

Как ранее сообщал Фокус:

В конце августа объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза.