Пятый энергоблок ЗАЭС перешел с российского на американское ядерное топливо

Экономика
Если на Запорожской АЭС останутся довольны топливом Westinghouse, через год его будут использовать уже в промышленных целях

Энергоблок №5 Запорожской АЭС полностью перешел с российского на американское топливо Westinghouse.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Еще три энергоблока атомной электространции сейчас загружают одновременно и российским, и американским топливом.

На АЭС объясняют переход на топливо Westinghouse "обспечением энергетической безопасности" Украины. Тем более, топливо "ТВС-WR демонстрирует хорошие результаты по механической стабильности".

Американское топливо также позволит повысить общий уровень мощности энергоблока на 1,5%.

Если же на ЗАЭС останутся довольны топливом Westinghouse, через год его будут использовать уже в промышленных целях.

Ранее Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РФ, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse.

Нынешний договор "Энергоатома" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.

Также Westinghouse думает над организацией в Украине и производства ядерного топлива. 

Как ранее сообщал Фокус: