СБУ провела обыски в "Энергоатоме"

Следователи СБУ провели обыски в госпредприятии "Энергоатом" для проверки факта закупки оборудования и монтажных работ для некоторых атомных электростанции (АЭС) по завышенным ценам. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Обыски проведены по месту работы и жительства ряда должностных лиц госпредприятия.

По версии следствия, в 2017-2018 годах коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму 40 млн грн, предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлены подложные договоры купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использована цепь предприятий-"прокладок".

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Напомним, что 26 ноября Кабинет министров уволил Юрия Недашковского с должности главы "Энергоатома". Временно исполняющим обязанности президента компании назначен гендиректор Ривненской АЭС Павел Павлишин.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков с общей электрической мощностью 13,84 ГВт.

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