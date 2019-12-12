СБУ провела обыски в "Энергоатоме"
Следователи СБУ провели обыски в госпредприятии "Энергоатом" для проверки факта закупки оборудования и монтажных работ для некоторых атомных электростанции (АЭС) по завышенным ценам. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обыски проведены по месту работы и жительства ряда должностных лиц госпредприятия.
По версии следствия, в 2017-2018 годах коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму 40 млн грн, предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлены подложные договоры купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использована цепь предприятий-"прокладок".
Напомним, что 26 ноября Кабинет министров уволил Юрия Недашковского с должности главы "Энергоатома". Временно исполняющим обязанности президента компании назначен гендиректор Ривненской АЭС Павел Павлишин.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков с общей электрической мощностью 13,84 ГВт.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Энергоатом" попросил Антимонопольный комитет проверить возможность нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях НКРЭКУ, установившей методику ценообразования, основанную на формуле "Роттердам+". Но АМКУ отказал в проведении такого расследования.
- Кабмин обязал "Энергоатом" продавать 90% своей электроэнергии на новом рынке по фиксируемой цене.