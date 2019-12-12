НБУ резко снизил учетную ставку

Национальный банк Украины решил снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с завтрашнего дня, 13 декабря.

Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий, передает hromadske.

По его словам, НБУ смягчает монетарную политику, так как существенное укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции. По данным Госстата, инфляция в ноябре замедлилась до 5,1% в годовом измерении.

Отмечается, что данное решение монетарный комитет НБУ принял 12 декабря по итогам последнего в нынешнем году заседания.

Правление Нацбанка считает, что снижение учетной ставки не будет препятствовать поддержанию инфляции близко к цели 5% и вместе с тем позволит поддержать экономический рост.

Учетная ставка – это процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам страны.

Как ранее сообщал Фокус:

НБУ уже не впервые за год снижает учетную ставку. Так, в апреле Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 17,5% годовых.

В июле Нацбанк принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых.

А в начале сентября НБУ решил снизить учетную ставку до 16,5%.