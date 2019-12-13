В Нафтогазе рассказали о стоимости газа для населения в январе 2020 года
В январе 2020 года стоимость газа для населения составит 5,5 гривен за кубометр (без НДС и наценок газосбытов, которые для каждого региона разные).
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Эта цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года.
Она совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.
Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо до 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ноябре стоимость газа для населения была 4899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что на 14,6% выше цены в октябре.
- В правительстве разработали программу "Гарантированная цена на газ". Согласно ей, первоначально считалось, что отпускная цена "Нафтогаза" для защищенных потребителей составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).