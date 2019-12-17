Выйти из криптотени. Как депутаты хотят обложить налогами рынок криптовалют

Силовики за последние несколько лет периодически пресекали откровенно мошеннический бизнес с использованием криптовалют. Так, в апреле 2018 года правоохранители задержали мошенников, которые запустили фейковую криптогривню под названием eUAH. А годом ранее, в феврале 2017-го, проект Swiscoin привлёк более $500 тыс. инвестиций от своих вкладчиков, но реальных услуг им не предоставил. Во время обысков правоохранители изъяли у создателей проекта деньги и оружие. После чего предъявили им подозрение в мошенничестве.

Дикое поле

В 2008 году программист под псевдонимом Сатоси Накамото для анонимизации платежей в интернете создал самую популярную в мире криптовалюту — Bitcoin. Сегодня мировой рынок Bitcoin оценивают в $200 млрд. При помощи криптовалют совершают как заведомо криминальные платежи, наподобие покупки наркотиков и поддельных купюр через телеграм-каналы, так и использую т их во вполне легальных целях — для покупки самых обычных товаров и услуг, от компьютерных комплектующих до доставки еды. К примеру, в Киеве существует более 80 интернет-магазинов, в которых можно расплатиться "криптой". Но чаще всего виртуальные деньги используют для спекулятивных операций. Так как курс криптовалют отличается большой волатильностью, обмен биткоинов на доллары и обратно стал неким подобием казино, играя в котором можно как заработать, так и потерять.

Как бы там ни было, использование криптовалют в нашей стране — самая обычная вещь. Однако до сих пор обращение "крипты" никак не регулируется государством. Это даёт простор для творчества, как мошенникам, так и нечистым на руку силовикам. По словам нескольких игроков крипторынка, больше всего силовые структуры интересуют онлайн-обменники криптовалют. Правоохранители сначала ищут повод, чтобы возбудить против них уголовное дело, а затем начинают "прессовать". Поскольку большинство владельцев обменников хранят половину денег в "крипте", а половину — "наличкой" дома, силовики устраивают у них обыски и изымают денежные средства. Вернуть деньги и избавиться от уголовного преследования владелец обменника может, если предложит силовикам ежемесячную дань в размере 10% от прибыли.

Неофициально проблему признают и в высших эшелонах власти. "Пока государство не установит чёткие правила игры, на криптовалютном рынке будет турбулентность. Одни преступления будут совершать силовики, другие — сами криптовалютчики" — говорит источник Фокуса в СНБО, ранее длительное время занимавшийся борьбой с киберпреступностью.

Денежный суррогат

Несколько лет назад эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO, которым тогда руководил нынешний премьер Алексей Гончарук, провели исследование, которое показало, что Украина входит в десятку стран — лидеров по количеству пользователей криптовалюты. "В Украине давно имеется вся инфраструктура криптовалютного рынка: криптовалютные биржи, майнеры криптовалют и даже создатели новых криптовалют, которые организовали успешные ICO [Initial coin offering — первичное предложение монет, публичное предложение купить новую криптовалюту], — заявили аналитики BRDO. — При этом ни один из участников рынка не декларирует свою деятельность и не платит налоги в госбюджет".

Очевидно, что в случае легализации криптовалютного рынка бюджет получил бы солидные суммы налогов. Но, несмотря на бесконечные разговоры о необходимости легализации, "воз и ныне там". "Де-факто рынок есть и активно развивается, а де-юре его нет, потому что нет государственного регулирования", — говорит Александр Кубраков, глава IT-сектора BRDO.

Причин у происходящего как минимум две. Во-первых, финансовые регуляторы долго не могли дать официальное определение виртуальным деньгам. Ещё в 2014 году сотрудники НБУ назвали криптовалюту "денежным суррогатом". А затем открестились от сказанного и заявили, что криптовалюты не являются валютой, платежным средством, валютной ценностью, электронными деньгами, ценными бумагами и денежным суррогатом. Но так и не уточнили, с чем мы всё-таки имеем дело и… предложили подождать, пока такое определение дадут страны "золотого миллиарда".

Во-вторых, у украинских властей просто не было воли решить наболевший вопрос. Во времена правительства Гройсмана в парламенте появился первый законопроект о легализации крипты. Планировалось разработать правила налогообложения операций с виртуальными деньгами и внести майнинг криптовалют в классификатор видов экономической деятельности (КВЭД), что узаконивает данную деятельность. Но планы так и остались планами. Законопроект даже не попал на рассмотрение в сессионный зал.

"Мы потеряли надежду, что наш вопрос решат, — говорит на правах анонимности один из участников криптовалютного рынка, — но потом власть в стране поменялась и партия "Слуга народа" пообещала изменить всё к лучшему. Теперь мы снова ждём".

Действительно, 15 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2461 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы относительно налогообложения операций с криптоактивами". По словам представителя депутатского объединения Blockchain4Ukraine Алексея Жмеренецкого (фракция "Слуга народа"), закон примут ещё в этом году.

Снова популизм?

Сейчас работа над изменениями в Налоговый кодекс в ВР идёт полным ходом. "Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики прилагает все усилия для того, чтобы вывести украинскую экономику из тени", — говорит нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, глава подкомитета по вопросам функционирования платёжных и информационных систем и предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём. Наш собеседник уверяет, что изменения в Налоговый кодекс в отношении регулирования рынка криптовалют действительно могут принять в ближайшее время.

Как выяснил Фокус, в предполагаемых изменениях в Налоговый кодекс предусмотрены определения основных терминов и понятий криптовалютного рынка. Например, такие как "майнинг", "виртуальный актив", "криптоактив", "токен" и "распределённый реестр". Кроме того, авторы законопроекта предлагают облагать доход криптовалютчиков от продажи криптоактивов по ставке 5%. Налогообложению будет подлежать только сделка по продаже криптовалюты (проще говоря, разница между доходом, полученным от продажи, и его стоимостью, которая определяется из суммы подтверждённых расходов на приобретение или создание актива). А НДС операции с криптовалютой облагаться не будут.

"Мы уверены, что принятие этого закона создаст условия для функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учётом баланса интересов субъектов, осуществляющих операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами", — поясняют в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Пока государство не установит чёткие правила игры, на криптовалютном рынке будет турбулентность. Одни преступления будут совершать силовики, другие — сами криптовалютчики"

Между тем Ольга Василевская-Смаглюк уточняет, что после принятия закона надо будет ещё решить вопрос практического применения новых правил игры. Ведь рынок криптовалют отличается высокой конфиденциальностью. Поэтому проследить за тем, кто и сколько на нём зарабатывает, невозможно.

С этим согласен и наш источник в СНБО: "Законопроект № 2461 не предусматривает механизм конвертации "крипты" в украинскую гривню. Не объясняет, в привязке к какому курсу её продавать или покупать. А учитывая конфиденциальность самого рынка, только процесс конвертации валюты мы и можем обложить налогом". Он поясняет, что пока не понятно, как благодаря предполагаемым изменениям в Налоговом кодексе государство собирается контролировать криптовалютный рынок. По его словам, упомянутый выше законопроект лишь даёт юридическое определение основным терминам криптовалютного рынка и легализует используемую на нём терминологию. "Думаю, чтобы навести порядок на этом рынке, нужно разрабатывать и принимать отдельный закон. Новая власть же спешит угодить народу и стремится к популизму", — подытоживает наш собеседник.

Впрочем, в качестве первого шага появление криптовалют в регуляторном поле — позитив. Принципиально ситуацию в "гуляй-поле" криптовалютного рынка это не изменит, но создаст предпосылки для дальнейшего развития регуляторной базы.