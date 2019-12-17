Отменить налог на проценты по депозитам. Это рекомендовал Совет НБУ

На сегодняшнем заседании Совет Национального банка отметил, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику, в 2019 году не обеспечило, в пределах своих полномочий, поддержание устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики. Денежно-кредитная политика была запоздалой реакцией на внутренние и внешние шоки, влияние процентной политики на рост реального ВВП осталось ограниченным, а высокие процентные ставки привели к значительному оттоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства и усилению дисбалансов в экономике.

Об этом написал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Для исправления ситуации правлению НБУ выданы соответствующие профессиональные рекомендации. Среди них есть требование проинформировать Совет о разработанных механизмах удешевления кредитных ресурсов, в том числе для субъектов предпринимательства.

Кабмину Совет рекомендовал обратиться в Верховную Раду с предложением отменить налог на доходы по депозитам и увеличить гарантированную сумму возмещения по депозитам за счет Фонда гарантирования с нынешних 200 тыс. грн до 500 тыс. грн. Это должно привлечь новые средства населения в банковскую систему.

Напомним, что согласно законодательству, основными задачами Совета Национального банка является разработка Основных принципов денежно-кредитной политики и осуществления контроля за проведением денежно-кредитной политики.

Совет также:

осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Нацбанка;

оценивает деятельность правления Национального банка по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики и по другим вопросам, решения по которым являются обязательными для правления;

вносит правлению рекомендации по политике курсообразования и валютного регулирования, развитию банковской системы и др.

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