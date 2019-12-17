Отменить налог на проценты по депозитам. Это рекомендовал Совет НБУ
На сегодняшнем заседании Совет Национального банка отметил, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику, в 2019 году не обеспечило, в пределах своих полномочий, поддержание устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики. Денежно-кредитная политика была запоздалой реакцией на внутренние и внешние шоки, влияние процентной политики на рост реального ВВП осталось ограниченным, а высокие процентные ставки привели к значительному оттоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства и усилению дисбалансов в экономике.
Об этом написал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
Для исправления ситуации правлению НБУ выданы соответствующие профессиональные рекомендации. Среди них есть требование проинформировать Совет о разработанных механизмах удешевления кредитных ресурсов, в том числе для субъектов предпринимательства.
Кабмину Совет рекомендовал обратиться в Верховную Раду с предложением отменить налог на доходы по депозитам и увеличить гарантированную сумму возмещения по депозитам за счет Фонда гарантирования с нынешних 200 тыс. грн до 500 тыс. грн. Это должно привлечь новые средства населения в банковскую систему.
Напомним, что согласно законодательству, основными задачами Совета Национального банка является разработка Основных принципов денежно-кредитной политики и осуществления контроля за проведением денежно-кредитной политики.
Совет также:
- осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Нацбанка;
- оценивает деятельность правления Национального банка по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики и по другим вопросам, решения по которым являются обязательными для правления;
- вносит правлению рекомендации по политике курсообразования и валютного регулирования, развитию банковской системы и др.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 ноября Данилишин переизбран главой Совета Национального банка. Впервые он был избран на эту должность 25 октября 2016 года.
- Данилишин, считает, что правление НБУ допустило грубые ошибки в конце 2018 - начале 2019 годов при установлении учетной ставки. И это, возможно, является признаками направленного торможения развития страны.