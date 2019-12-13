Данилишин заподозрил правление НБУ в торможении ускоренного развития страны

В настоящее время учетная ставка должна быть не 13,5%, а не более 10% – считает глава Совета НБУ

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, считает, что правление НБУ допустило грубые ошибки в конце 2018 - начале 2019 годов при установлении учетной ставки. И это, возможно, является признаками направленного торможения развития страны. Об этом он написал в Facebook.

"Грубые ошибки правления НБУ в конце прошлого в начале этого года по установлению учетной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и, возможно, имеют признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны. Можно сказать, что восстановление кредитования в 2019 провалено", – отметил Данилишин.

По его словам, снижение учетной ставки до 13,5% – правильный, но запоздалый шаг на пути смягчения монетарной политики. Запоздалым является и решение о поднятии лимита интервенций на валютном рынке до 50 млн долларов в день. Это надо было делать еще в начале ноября.

"В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5,1%, и наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15,5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики ", – подчеркнул он.

Медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает невозможным кредитование крупных предприятий в национальной валюте.

"Даже если бы правление Нацбанка снизило учетную ставку до 12,5% на заседании 12 декабря, это кардинально не переломило бы ситуацию – начинать снижение ставки нужно было еще весной. В настоящее время учетная ставка для Украины должна составлять не более 10%", – считает глава Совета НБУ.

Напомним, что 5 декабря Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году "неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

Национальный банк решил снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с завтрашнего дня, 13 декабря.