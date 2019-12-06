Правление Нацбанка проводит неэффективную валютно-курсовую политику, – Совет НБУ
2019-12-06 12:07:00
Совет выпустил перечень рекомендаций для улучшения ситуации
Совет Национального банка Украины признал неэффективной валютно-курсовую политику правления НБУ в 2019 году. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
"Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины", – написал Данилишин, процитировав решение Совета НБУ от 5 декабря этого года.
Также Данилишин обнародовал рекомендации Совета, которые были направлены НБУ. Правлению советуют задействовать все силы и средства для смягчения монетарной политики НБУ. Рекомендуется обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график их пополнения в среднесрочной перспективе.
НАБУ советуют подготовиться к ситуациям на валютном рынке, которые могут сложиться из-за ухода владельцев-нерезидентов ОВЗГ (облигации внутреннего государственного займа, – ред.) и подготовить на это случай план действий НБУ относительно курсообразования и валютного регулирования.
"Учитывая значительную роль нерезидентов на рынке долговых ценных бумаг правительства, совместно с Министерством финансов Украины разработать правило относительно сглаживания влияния продажи и покупки ими валюты на состояние межбанковского валютного рынка", – говорится в сообщении.
Кроме этого, рекомендовано разобраться в вопросе влияния обменного курса на потребительскую инфляцию и предоставить оценку реального обменного курса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство экономического развития и торговли ухудшило прогноз роста реального валового внутреннего продукта в 2019 году с 3% до 2,8%.
- А МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины в нынешнем году до 3% с 2,7%, прогнозируемых ранее.
- На 2020 год Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста в Украине до 3,7% с примерно 3%, прогнозируемых ранее.