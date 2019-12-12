На 691 млн грн активов владельца "Дельта банка" наложен арест
2019-12-12 14:15:18
Крупнейшим акционером банка на момент ликвидации был Николай Лагун (70,6%)
Апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) наложил арест на активы, принадлежащие владельцу "Дельта банка" Николаю Лагуну. Об этом сообщил ФГВФЛ.
Ранее Фонд подал иск о взыскании с Лагуна вреда, нанесенного банку и его кредиторам в размере 691 млн грн.
Как отмечается в сообщении, арест активов на эту сумму обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения иска.
Напомним, что Национальный банк 2 октября 2015 года решил отозвать банковскую лицензии и ликвиировать "Дельта банк".
На эту дату Лагун был крупнейшим акционером банка (70,6%).
По размеру общих активов "Дельта банк" занимал 4-е месте (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.
На середину марта 2018 года долг "Дельта банка" перед НБУ составлял 8 млрд грн. В 2016 году Нацбанк сообщал о попытках взыскать с Лагуна 767 млн грн по имущественному поручительству (земельные участки).
На 1 января 2019 года вкладчикам "Дельта банка" было выплачено 15,7 млрд грн (всего эти выплаты составят 16,2 млрд грн).
Ликвидацию банка продлили до 5 октября 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховный суд 16 мая 2019 года отменил решения судов предыдущих инстанций, которые признали незаконным решение Национального банка об отнесении банка "Хрещатик" к неплатежеспособным.
- ФГВФЛ 29 июля ликвидировал "Реал банк".
- СБУ разоблачила схему, в которой злоумышленники вывели из коммерческого банка более 17 млн долларов рефинансирования НБУ. Для избежания валютного контроля и налоговых проверок злоумышленники использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.